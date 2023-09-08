彰化市規畫蓋火葬場 里民抗議讓納骨塔祖先「火燒屁股」

彰化縣沒有火葬場，彰化市長林世賢表達爭取設置的意願，今天首次舉辦「彰化藝術生命園區」概念構想說明會，建築師規畫交通路線不經過人車密集的大埔路，以大埔截水溝南外環路段為主要動線降低對居民衝擊，但延和里長王勝和今表達不滿，認為腹地太小也不符風水地理。

彰化縣一直苦無自己的火化場，居民送亡者奔波到外縣市火化後，被插隊導致來不及火化令家屬身心俱疲，死者與家屬毫無尊嚴。彰化市長林世賢說，此次提出的方案在彰化殯儀館及後方用地，整體殯葬用地有5公頃大，土地後方目前荒廢，現在還有4公頃多可用，園區規畫可解決沒有火葬場的問題還有改善交通停車，讓彰化人的最後一段路走得有尊嚴。

建築師陳恒文今天說明初步規畫朝向「殯葬一體化」，參考新竹羽化館建置具隱私的家族式火化室外，包含現有的禮儀廳、動線等，都會重新納入整體5.8公頃的彰化藝術生命園區範圍。他指出，未來殯葬車隊不進入市區狹小道路，也不經過大埔路，主要動線為中山路一段以及大埔截水溝南外環，並增設橫向連絡橋專屬車道，保障到園區的路途順暢。

園區第一期工程新設火化場、禮儀廳、及其附屬相關設施，第二期工程拆除原有禮儀廳並新建活動中心、接待中心等公共設施。

民眾擔心的空污問題，環保顧問公司提出相較於傳統火化爐使用柴油燃燒，園區將使用天然氣作為燃料，大幅減少空氣汙染物排放，尤其是硫氧化物。陽明交通大學環工所榮譽退休教授也是空污專家白曛綾也到場釋疑，她指出，源頭減量、尾氣處理、以及煙囪加高等都可避免焚化爐產生的空污，她認為顧問公司目前承諾各項汙染物濃度都遠低於法規排放限值，若落實操作樂觀其成。