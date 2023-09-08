國慶焰火18日試放 台中6處可觀賞

暌違9年，國慶焰火重返台中，9月18日晚間9時將於中央公園進行5分鐘試放，預計試放1200發焰火彈，讓民眾提前欣賞精采火焰。市長盧秀燕說，雙十連假有4天，估計觀賞人潮會爆量到50萬，「想到就頭皮發麻」，希望民眾盡量搭乘大眾交通工具前往。

台中市民政局也推薦民眾可在6處就近觀賞焰火，包括中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等，呼籲大家不要全擠進中央公園。

台中市議會昨進行市府專案報告，多位議員對國慶焰火在中央公園舉行憂喜參半。盧秀燕表示，按慣例，國慶焰火所在縣市一定會大塞車，今年又有4天連假，預估當天將有50萬人進入台中看焰火，她自己想到就頭皮發麻、剉咧等。

議員陳俞融、陳淑華說，市府所提專案報告指焰火現場可容納15萬人，市長又說湧入50萬人，差3倍多，也擔心中央公園加上逢甲夜市周遭會成塞車重災區。盧秀燕解釋，是指湧入台中市區的觀焰火人潮，距雙十節約1個月，市府須滾動因應。

交通局表示會場鄰近捷運站，中捷將加開班次，市府另規畫4條接駁路線，預計當天下午4時開始發車，10分鐘一班車，接駁能量充足，含原市府線、松竹線、水湳線及洲際線共150輛接駁車，另至少50輛待命，全力疏運。