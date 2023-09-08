彰市重提火葬場 今辦說明會

由於地方抗爭，彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所今年五月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，辦理火葬場環評及相關規劃，經費1400萬元，卻因當地里民及多數市代反對，市公所主動撤案，但市公所仍不放棄，今天將在介壽生活藝文館舉辦說明會，在11月召開的市代會定期會重新提案，尋求敗部復活。

不過，火葬場預定地的在地延和里長王勝和強調，市公所在撤案後，未與地方溝通，如今原案重提，又未在延和里辦說明會，而是選在市公所旁的介壽生活藝文館開說明會，顯然沒有誠意，今天的說明會，他將會邀請里民前往表達反對到底的心聲。

為避免火葬場給人嫌惡印象，彰化市以「彰化藝術生命園區」取名。市長林世賢指出，公所會說服當地的里民，不但不會造成空氣汙染及交通壅塞，還會創造地方的許多商機，園區還是生命宗教聖地，並要開國際標，期待能找到國際大師級的建築師規劃，成為彰化未來的一個新地標。

依照市公所規劃，園區空間分為3大部分，居民共享空間、殯葬設施服務、環景步道，園區內增設火化場、既有建物整修改為公共設施空間，如停車場，活動中心等，採一站式服務，改善目前動線混亂也提供完整殯葬服務流程。

針對民眾擔心的殯葬車隊交通動線，簡報中強調，將從彰化藝術生命園區增設專屬道路（橫向連絡橋）接往正拓寬中的大埔截水溝堤岸道路，不進入市區狹小道路、不經過大埔路，不影響日常行車、通勤動線。