聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰市重提火葬場 今辦說明會

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

由於地方抗爭，彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所今年五月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，辦理火葬場環評及相關規劃，經費1400萬元，卻因當地里民及多數市代反對，市公所主動撤案，但市公所仍不放棄，今天將在介壽生活藝文館舉辦說明會，在11月召開的市代會定期會重新提案，尋求敗部復活。

不過，火葬場預定地的在地延和里長王勝和強調，市公所在撤案後，未與地方溝通，如今原案重提，又未在延和里辦說明會，而是選在市公所旁的介壽生活藝文館開說明會，顯然沒有誠意，今天的說明會，他將會邀請里民前往表達反對到底的心聲。

為避免火葬場給人嫌惡印象，彰化市以「彰化藝術生命園區」取名。市長林世賢指出，公所會說服當地的里民，不但不會造成空氣汙染及交通壅塞，還會創造地方的許多商機，園區還是生命宗教聖地，並要開國際標，期待能找到國際大師級的建築師規劃，成為彰化未來的一個新地標。

依照市公所規劃，園區空間分為3大部分，居民共享空間、殯葬設施服務、環景步道，園區內增設火化場、既有建物整修改為公共設施空間，如停車場，活動中心等，採一站式服務，改善目前動線混亂也提供完整殯葬服務流程。

針對民眾擔心的殯葬車隊交通動線，簡報中強調，將從彰化藝術生命園區增設專屬道路（橫向連絡橋）接往正拓寬中的大埔截水溝堤岸道路，不進入市區狹小道路、不經過大埔路，不影響日常行車、通勤動線。

火葬

延伸閱讀

彰化二林水田排球賽本周末登場 看大叔們輪流「吃土」

建縣300彰化博覽會 看草蜢、謝金燕等表演還可大啖美食

星巴克彰化溪湖門市9/6開幕！台19線上的咖啡休憩新選擇

全台唯一0火葬場縣市 彰化火葬場案求復活 明開說明會後送市代會審議

相關新聞

南投市將設1千個收費停車格 改善交通

南投縣路邊停車收費年底上路，南投市公所加速前置作業，市長張嘉哲說，將在市區12條主要街道，畫設1千個收費停車格，預計11...

議會備詢4年不曾離席 盧秀燕坦言憋尿負面示範

許多人因為工作關係，習慣性憋尿，有台中市議員發現市長盧秀燕列席議會備詢，4年來從沒中途離席上廁所，盧秀燕坦言這是負面示範...

中市公設保留地專案 議員批牛步

台中市藍綠議員對公設保留地解編或徵收，指全市九大專案涉及14個都市計畫，攸關65處跨區市地重劃整體開發，但內政部3年4個...

彰市重提火葬場 今辦說明會

由於地方抗爭，彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所今年五月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，辦理...

國慶焰火18日試放 台中6處可觀賞

暌違9年，國慶焰火重返台中，9月18日晚間9時將於中央公園進行5分鐘試放，預計試放1200發焰火彈，讓民眾提前欣賞精采火...

巡迴偏鄉播3D電影的理由？導演曲全立自曝因遇2次死劫

導演曲全立多年來駕駛著「美力台灣3D行動電影車」上山下海，走遍台灣為偏鄉孩子播放3D電影。曲全立今天獲邀在中市建築經營協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦