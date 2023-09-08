議會備詢4年不曾離席 盧秀燕坦言憋尿負面示範

中央社／ 台中7日電
台中市長盧秀燕。 中央社
台中市長盧秀燕。 中央社

許多人因為工作關係，習慣性憋尿，有台中市議員發現市長盧秀燕列席議會備詢，4年來從沒中途離席上廁所，盧秀燕坦言這是負面示範，卻又說「拭目以待，看看能撐多久」。

地方議會開議，官員、市議員攻防，時間動輒3、4小時，台中市議會今天召開臨時會，國民黨市議員賴義鍠質詢時提到，他注意過去4年來，盧秀燕在市議會備詢時，從未中途離席去上廁所，「你有什麼秘訣？這樣對身體好嗎？」

盧秀燕表示，這是不好的示範，醫生常勸民眾要多喝水、少憋尿，她卻剛好相反，因為工作性質沒辦法多喝水也必須憋尿。她呼籲「不要以我為榜樣，我是負面示範」，並提醒市民、議員、備詢官員，該喝水就喝水、該上廁所就上廁所。

賴義鍠關心盧秀燕身體，要她為了台中市好好保重身體，盧秀燕雖說「我會努力檢討改進」，不過她最後又說「我們就拭目以待，看看能撐多久」。

國民黨市議員朱暖英質詢時，主動詢問盧秀燕說，「目前不會問到你，為了健康，你要不要去上個廁所」，盧秀燕面帶微笑並未起身。

日前，盧秀燕拍影片展示市長室的小冰箱，冰箱內滿滿都是犒賞自己的可樂，遭民進黨籍議員批評是不良示範，事後盧秀燕也呼籲民眾要多喝水，強調自己1瓶可樂都喝很多天。

盧秀燕 議員 廁所

延伸閱讀

侯友宜提老人健保補助 盧秀燕：誰當總統都應全國一致

國慶焰火逢4天連假 盧秀燕：50萬人湧入想到就頭皮發麻

警報響起！台中地震「晃到不敢動」 盧秀燕臉書秒報平安

無風雨颱風假後台中今午突降暴雨！網友：可再放假嗎？

相關新聞

南投市將設1千個收費停車格 改善交通

南投縣路邊停車收費年底上路，南投市公所加速前置作業，市長張嘉哲說，將在市區12條主要街道，畫設1千個收費停車格，預計11...

議會備詢4年不曾離席 盧秀燕坦言憋尿負面示範

許多人因為工作關係，習慣性憋尿，有台中市議員發現市長盧秀燕列席議會備詢，4年來從沒中途離席上廁所，盧秀燕坦言這是負面示範...

中市公設保留地專案 議員批牛步

台中市藍綠議員對公設保留地解編或徵收，指全市九大專案涉及14個都市計畫，攸關65處跨區市地重劃整體開發，但內政部3年4個...

彰市重提火葬場 今辦說明會

由於地方抗爭，彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所今年五月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，辦理...

國慶焰火18日試放 台中6處可觀賞

暌違9年，國慶焰火重返台中，9月18日晚間9時將於中央公園進行5分鐘試放，預計試放1200發焰火彈，讓民眾提前欣賞精采火...

巡迴偏鄉播3D電影的理由？導演曲全立自曝因遇2次死劫

導演曲全立多年來駕駛著「美力台灣3D行動電影車」上山下海，走遍台灣為偏鄉孩子播放3D電影。曲全立今天獲邀在中市建築經營協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦