議會備詢4年不曾離席 盧秀燕坦言憋尿負面示範

許多人因為工作關係，習慣性憋尿，有台中市議員發現市長盧秀燕列席議會備詢，4年來從沒中途離席上廁所，盧秀燕坦言這是負面示範，卻又說「拭目以待，看看能撐多久」。

地方議會開議，官員、市議員攻防，時間動輒3、4小時，台中市議會今天召開臨時會，國民黨市議員賴義鍠質詢時提到，他注意過去4年來，盧秀燕在市議會備詢時，從未中途離席去上廁所，「你有什麼秘訣？這樣對身體好嗎？」

盧秀燕表示，這是不好的示範，醫生常勸民眾要多喝水、少憋尿，她卻剛好相反，因為工作性質沒辦法多喝水也必須憋尿。她呼籲「不要以我為榜樣，我是負面示範」，並提醒市民、議員、備詢官員，該喝水就喝水、該上廁所就上廁所。

賴義鍠關心盧秀燕身體，要她為了台中市好好保重身體，盧秀燕雖說「我會努力檢討改進」，不過她最後又說「我們就拭目以待，看看能撐多久」。

國民黨市議員朱暖英質詢時，主動詢問盧秀燕說，「目前不會問到你，為了健康，你要不要去上個廁所」，盧秀燕面帶微笑並未起身。

日前，盧秀燕拍影片展示市長室的小冰箱，冰箱內滿滿都是犒賞自己的可樂，遭民進黨籍議員批評是不良示範，事後盧秀燕也呼籲民眾要多喝水，強調自己1瓶可樂都喝很多天。