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巡迴偏鄉播3D電影的理由？導演曲全立自曝因遇2次死劫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
導演曲全立今天獲邀在中市建築經營協會大師講座分享「看見台灣超人」。記者趙容萱／攝影
導演曲全立今天獲邀在中市建築經營協會大師講座分享「看見台灣超人」。記者趙容萱／攝影

導演曲全立多年來駕駛著「美力台灣3D行動電影車」上山下海，走遍台灣為偏鄉孩子播放3D電影。曲全立今天獲邀在中市建築經營協會大師講座分享「看見台灣超人」，他出生差點被賜死、35歲罹腦瘤預估剩6個月可活，「死過2次」後，他轉念一想，巡迴偏鄉播3D電影，要讓偏鄉孩子學習勇敢，並勇敢追夢。

台中市建築經營協會理事長連智民說，曲全立帶領的「美力台灣3D行動電影車」已經走遍22個縣市、328個城鎮、1000多學校、100多間弱勢機構，累計觀眾超過10萬人，透過影像教育扎根，影響無數人，也建立了善的循環，其中，「台灣超人」更讓人看見滿滿感動與正能量，讓下一代看見勇敢與希望，也讓世界看見台灣，曲全立的精神和毅力令人佩服。

曲全立說，他2002年，檢查出腦腫瘤，情況危急，醫師預估剩半年可活，開完刀後，擔心女兒還小，未來要怎麼辦？想留下作品給妻女，嘗試用3D記錄台灣，讓台灣被看見，沒想到反應這麼好。

曲全立回憶，他拍攝台灣首部真人3D實拍電影「小丑魚」，電影放映後，一名腦麻兒的媽媽抱著他痛哭表示，孩子第一次看電影連五分鐘都坐不住，這是第二次看電影，坐了45分鐘，讓他發現，原來3D電影對兒童影響這麼大，萌起要巡迴偏鄉為孩子播3D電影。

曲全立在2013年奪下有3D奧斯卡之稱的世界3D大獎，與導演李安同台獲獎，並接連獲得金鐘獎等大獎，獲獎後他受邀在TED發表演說，分享成長過程與腦瘤開刀後的心路歷程，對於遇2次死劫，思考如何利用3D為更多孩子帶來歡樂，演說結束後，他靈光一閃，毅然賣掉當時的工作室，打造全亞洲首部3D電影車，開始走入偏鄉。

電影 偏鄉 看見台灣 腫瘤

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