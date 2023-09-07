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中市抽驗96件中藥 1件不合格要求下架

中央社／ 台中7日電

台中市食品藥物安全處啟動「中藥製劑及調劑藥品抽驗專案」，共抽驗96件各類中藥，其中1件「血府逐瘀湯」檢出總生菌數不合格，立即要求下架，並移請衛生局進行後續處辦。

台中市食安處今天發布新聞稿表示，「中藥製劑及調劑藥品稽查暨抽驗計畫」自今年4月起前往台中市中醫療診所、中藥廠及販賣中藥商進行查核，共計69家，抽驗46件調製藥品及50件中藥製劑，共計96件。

檢驗項目包括總重金屬、砷、鎘、汞、鉛及總生菌數，46件調劑藥品的檢驗結果全數均符合規定，而50件中藥製劑中，1件「血府逐瘀湯」濃縮細粒檢出總生菌數7.5*105CFU/g（標準：限量基準＜105CFU/g）不符規定，涉違反藥事法相關規定，已立即下架，並移請源頭轄管衛生局進行後續相關處辦。

食安處提醒，民眾服用中藥，勿聽信偏方，切勿自行購買來路不明的中藥，請至合法中醫院或診所由中醫師評估後接受治療；若欲購買中藥材，請至合格中藥商或藥局購買，並注意中藥材包裝標示是否符合規定，市府將持續稽查、抽驗市面上販售的中藥品，阻絕不良品在市面流通。

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