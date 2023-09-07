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最後的身教 陳喜阿嬤癌逝兒孫捐醫療物資完成助人遺願

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
陳喜阿嬤家人捐贈醫療物資給南投醫院病患，讓阿嬤熱心助人精神延續下去。圖／南投醫院提供
陳喜阿嬤家人捐贈醫療物資給南投醫院病患，讓阿嬤熱心助人精神延續下去。圖／南投醫院提供

南投縣名間鄉81歲陳喜阿嬤去年罹患癌症，因癌細胞擴散，她由南投醫院居家安寧團隊接手照護，今年8月病逝，臨終前仍不忘交代家人扶助弱勢，家人以阿嬤名義捐醫療物資給弱勢家庭和病患。孫子說，阿嬤用身教留給家人最寶貴的遺產，他們也會秉承阿嬤精神，繼續幫助弱勢。

陳喜阿嬤是南投人，接受高職學歷，後來進入名間鄉農會服務，大半輩子都在服務農友，以前農民識字不多，阿嬤熱心幫忙農友洽辦業務，還幫助不識字的農友處理資料，甚至是教導他們寫字、認字。三個兒子都受到母親影響，待人接物謙和有禮貌。

去年5月陳喜阿嬤身體不適，經檢查罹患癌症，起初她難以接受，但在家人和親友鼓勵下，阿嬤勇敢接受化療，但因癌細胞擴散到其他器官，家人為了減少阿嬤痛苦，改由南投醫院居家安寧團隊接手照護。

放射腫瘤科醫師翁益強以及護理師盧姿君到家中探訪，向阿嬤和家屬說明居家安寧方式，不管在藥物整合、身體診療或心理支持，讓阿嬤和家人獲得安慰，在家人和醫護人員的陪伴下，阿嬤安心走完人生最後一哩路，陳喜阿嬤於今年8月安然離世。

陳喜阿嬤生前提醒兒孫，自己過去受到很多人照顧與幫忙，生病期間醫療團隊細心的照護，阿嬤也感受弱勢家庭和病患，遭遇重大疾病時對家庭造成的影響，希望子孫行有餘力，多幫助別人。

兒孫秉持阿嬤的遺願，以阿嬤的名義捐贈充氣坐墊、尿布、紙尿褲給南投醫院需要幫助的病人，並捐助物資給南投仁愛之家，延續阿嬤的大愛。

陳喜阿嬤孫媳說，阿嬤用身教為兒孫做了最佳示範，身為晚輩她更感受阿嬤熱心助人的精神，這是阿嬤給子孫最好的遺產，他們也會學習阿嬤的精神，繼續幫助弱勢，讓老人家的愛心持續擴散。

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