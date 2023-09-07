台中登革熱快篩陽+2 都住大甲曾到台南市自由行

台中市衛生局昨接獲醫院通報二名登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為一對曾到台南市自由行的20多歲男女，已通知居住地大甲區公所開設區級指揮中心防治會議，執行居住地及工作地登革熱防治，將擴大居住地疫調及同住家人健康追蹤，並評估安排採檢。

衛生局長曾梓展說，疫調發現，這2名通報個案為同住親友，8月25日至27日至台南自由行，先後於8月31日及9月1出現發燒、肌肉痠痛症狀，陸續就醫皆未改善，9月6日至醫院就醫採檢，2人NS1快篩皆為陽性，由醫院通報疑似登革熱，檢體送中央檢驗中，同住家人4人目前無不適症狀。

曾梓展說明，疾病管制署資料顯示，台中市至今共有24例境外移入及9例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，至9月4日已有5例本土登革熱個案監測期滿，第6例(大雅區)、第7例(大里區)、第8例(大甲區)、第9例(南區)本土個案將陸續疫情監測至10月3日，請市民落實防蚊及提高警覺。

曾梓展呼籲，南部疫情嚴峻，台南市已公告全市為流行區，提醒市民前往登革熱疫情熱區，務必做好防蚊措施，如曾至國內登革熱流行地區或自東南亞地區返國後14天內，出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，盡速就醫，並主動告知旅遊活動史。

衛生局說明，針對本土個案的化學防治前，市府會先行通知個案住家半徑50公尺住民配合防治；另執行戶外半徑200公尺化學防治，也請市民主動配合清除孳生源及到場配合化學防治，如查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若有拒絕、規避或妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合防治政策，防堵登革熱。