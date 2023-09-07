建縣300彰化博覽會 看草蜢、謝金燕等表演還可大啖美食

今年逢彰化建縣300年，彰化縣政府自9月23日到10月1日，在彰化縣立體育館、體育場舉辦「建縣300彰化博覽會」系列活動，其中9月23日至9月25日連續3天，邀請25組以上最強卡司，有草蜢、李聖傑、謝金燕、饒舌團體九壹壹等藝人表演，彰化縣長王惠美邀請全國各地朋友，一起到彰化來體驗獨有「彰」力，為彰化慶生。

彰化縣政府今天在縣府中庭，為「建縣300彰化博覽會」系列活動宣傳，縣長王惠美說，「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」這句大家都能朗朗上口的諺語，有3個是在彰化，可以看出在臺灣發展史上，彰化就占有重要的地位，建縣300年來，歷代先人一步步帶領彰化翻轉向上，擁有最豐富的人文底蘊與多元的產業發展。

王惠美指出，彰化雖然是面積最小的縣卻也是臺灣唯一超過百萬人口的大縣，有非常蓬勃發展的農業，像是雞蛋、葡萄、牛奶、花卉、稻米、花椰菜、蜆全國一半以上來自彰化；也有很多隱形冠軍，像汽車零組件、輪胎、腳踏車、水五金，還有紡織等，這些都是全世界每一個人生活中不可或缺的元素，可謂台灣之光。

王惠美說，縣府規劃的「彰化300博覽會」系列活動，「300主題館」不可不看，可以看到彰化過去、現在及未來的願景，共打造獨特四大展區，包括歷史沿革紀錄；搭配AR裝置呈現彰化宜居日常及科技發展；運用3D技術預見彰化永續發展與未來生活；著重產業體驗區及彰化人立足世界的影響力，感受彰化產業的多元性。

此外，彰化縣立體育場在9月23日至9月25日連續3天不斷電演唱會，邀請「經典不敗」草蜢、「情歌王子」李聖傑、「動感天后」謝金燕、饒舌團體九壹壹及新生代團體宇宙人、宋念宇(小宇)、品冠、魏如萱、九澤CP等；也邀請朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓以及國寶級明華園戲劇總團，帶來系列傳統民俗技藝表演，還規劃親子體驗活動區、美食商品市集、彰化小吃好食光等適合全家大小同樂。

在「彰化小吃好食光」活動，王惠美說，規劃了2種套餐形式，網羅台灣版必比登500碗殊榮的彰化小吃，像爌肉飯、肉圓、肉包、芋丸及碗粿，以及曾登上國宴的王功蚵嗲等，9月9日就會開放報名訂餐，歡迎9月29日及9月30日來彰化盡情的大啖「美食」，只要花200元且不用排隊就可讓吃遍彰化知名的小吃。