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台中公設保留地8計畫區0進度遭批離譜？ 市府：本月提期末報告
台中市府提出公設保留地解編專案報告，藍綠議員均指出，市府都發局從2020年4月底送內政部審議，已3年4個月又10天，全市9大專案通盤檢討，僅通過梨山谷關計畫區，其他8區沒進度？「市府到底急不急？」，議員要求儘速解編或徵收，保障人民的財產權。都發局表示，各計畫專案分階段審議，但不會公布細節，均進行中，
市議員楊典忠表示，2020年12月內政部都委會專案小組開了20次會議，要求市府「提供市地重劃可行性評估報告」，至今已第3年，市府還沒送，且招標委託作業3381萬5000元採購案，2022年3月才完成簽約，2023年4月完成期中報告，9月完成期末報告，市府何時才會把報告送內政部？市地重劃可行性評估採購案的履約期限到2027年底，屆時市長盧秀燕任期都結束了，市民權益遭嚴重延誤，實在離譜。
都發局長李正偉表示，沒辦法定時程，9月中會做期末報告審查，因部分相關政策改變，重大建設需公設用地，還有各區議員提出地方需求，加上送審報告是2015或2016年的調查資料，人口、學校、市場都有時空變化，目前無法確定公設解編的期程，但市府會盡快處理。
議員謝志忠說，可理解時空背景、建設規劃需求改變造成程序延宕，但民眾的土地財產權已遭拖延數十年，須儘速完成相關法定程序，該解編就解編、該徵收就徵收，在最短時間完成相關程序。
議員朱暖英說， 台中市目前規劃公設面積有1萬2千多公頃，其中約有1千6百多公頃是公保地，粗估有13.5%的公設用地面積，不是未完成徵收，就是未進一步開闢，應把完整的土地權利還給民眾。都發局長李正偉說，台中都市計畫解編土地正在作可行性評估，等期末報告完成，就能送內政部都委會專案通檢，即可公告解編順序。
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