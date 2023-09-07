台中公設保留地8計畫區0進度遭批離譜？ 市府：本月提期末報告

台中市府提出公設保留地解編專案報告，藍綠議員均指出，市府都發局從2020年4月底送內政部審議，已3年4個月又10天，全市9大專案通盤檢討，僅通過梨山谷關計畫區，其他8區沒進度？「市府到底急不急？」，議員要求儘速解編或徵收，保障人民的財產權。都發局表示，各計畫專案分階段審議，但不會公布細節，均進行中，

市議員楊典忠表示，2020年12月內政部都委會專案小組開了20次會議，要求市府「提供市地重劃可行性評估報告」，至今已第3年，市府還沒送，且招標委託作業3381萬5000元採購案，2022年3月才完成簽約，2023年4月完成期中報告，9月完成期末報告，市府何時才會把報告送內政部？市地重劃可行性評估採購案的履約期限到2027年底，屆時市長盧秀燕任期都結束了，市民權益遭嚴重延誤，實在離譜。

都發局長李正偉表示，沒辦法定時程，9月中會做期末報告審查，因部分相關政策改變，重大建設需公設用地，還有各區議員提出地方需求，加上送審報告是2015或2016年的調查資料，人口、學校、市場都有時空變化，目前無法確定公設解編的期程，但市府會盡快處理。

議員謝志忠說，可理解時空背景、建設規劃需求改變造成程序延宕，但民眾的土地財產權已遭拖延數十年，須儘速完成相關法定程序，該解編就解編、該徵收就徵收，在最短時間完成相關程序。