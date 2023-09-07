南投埔里6社區好物包裝藏故事 更要達成1目的
為增加社區收入發展社福，南投埔里鎮公所今年協助枇杷、良善、慈恩、籃城、桃米、五十甲等6社區重新設計包裝在地農特產，將社區故事與產品結合設計，賦予新視覺來帶動行銷，更要透過產品勾起民眾興趣，擴大吸引到農村旅遊消費。
埔里鎮公所指出，為鼓勵推展在地社區產業發展，藉此增加自主財源，挹注地方長照、扶弱等社福服務，公所近年協助鎮內枇杷、良善、慈恩、籃城、桃米、五十甲等社區積極參與社區產業行銷計畫，盼讓社區能達到自給自足及永續經營。
今年由良善社區領航計畫，以「社區產業‧埔里好選物」為主軸，將社區故事與產品結合，透過產品包裝說社區故事襯托其特色，公所為此委請設計公司到各社區實勘了解農特產來源及製作過程，與社區討論設計出最符合當地的產品新視覺。
埔里鎮長廖志城說，各社區產業特色別具，良善社區的有機咖啡以「良辰即時」呈現，辦公室或外出時都能隨手一杯品嘗香醇；籃城社區與桃米社區則進行產品合作，將婆媽們最愛的醬筍、菜脯，組成包裝時尚又具濃濃鄉村味的「桃野藍調」。
慈恩社區「未來茭點」從環境永續出發，利用茭白筍殼纖維進行苔球手作，做成杯墊、植物染、手工紙等文創；五十甲社區「大地小時光」多肉植物組盆大走療癒路線；枇杷社區「寶薊茶」是青年返鄉的努力，提供元氣滿分的溫和能量補給。
良善社區理事長曾錦榮則說，希望透過新的產品包裝，讓消費者擁有溫暖感受，拉高對鄉村好感度，甚至能來社區體驗綠色慢活、享用農村風味餐、食農教育等遊程，擴大從產品到產地的行銷模式，為社區創造盈餘，進而提升社區福利服務。
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