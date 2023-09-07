信義鄉林租地農民蔬果災損 台大將依約勸導或收回
南投縣信義鄉農作物近來先遭卡努颱風來襲時已遭到嚴重災損，如今再遭海葵颱風重創，但一直無法獲得中央的農損賠償補助，承租地農民雖叫苦不已，信義鄉公所表示，林租地農作物災損補助目前於法不合、無能為力，但仍希望中央能放寬限制，幫助農民復耕迅速復建。
台大實驗林指出，過去雖同意出租造林地三分之一用地，可種植竹子外的茶樹、果樹，但面對信義鄉林租地農民違規種植蔬果一事，雖同情因天災而受到的災損，未來會配合中央的補助辦理，但仍會依約對林地承租人進行勸導糾正，或必要時收回林租地。
農業部表示，針對此次天然災害已於卡努颱風影響南投縣時，立即公告仁愛鄉及埔里鎮為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，並陸續公告其他受災地區，幫助農民復耕、復建，但依據農業天然災害救助辦法規定，使用土地如有不符相關法令規定者，不予現金救助；並強調林業用地依規定應該要造林，在森林法規定為林業用地的土地，不得供其他用途使用。
但保留政策彈性，指出有關信義鄉農民承租台灣大學實驗林地種植農作物，除須持有合法租賃契約外，林業用地申請農業天然災害現金救助仍須符合相關規定，才能請領救助金，請農友注意後續農業部公告辦理救助時，應於公告受理申請救助期間內，向所在地公所提出申請並檢附合法租賃契約，維護農友申請天然災害救助的權益。
信義鄉長全志堅表示，風災已造成信義鄉許多溫室蔬果災損，東埔、同富、自強、愛國等村的台大實驗林承租地達上百公頃，農民長久以來，在林租地上不只種竹子，甚至闢地耕作高麗菜、牛蕃茄、彩椒等農作物蔬果，都是信義鄉最主要的農產品項，每次遇到災害，雖透過縣府向中央爭取農損賠償，卻至今無下文，這是一個無解的老問題。
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