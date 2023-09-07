南投市路邊停車收費起跑 12條道路畫設1千收費停車格

南投縣路邊停車收費年底上路，南投市公所加速前置作業，市長張嘉哲說，將在市區12條主要街道，畫設1千個收費停車格，預計11月完成發包，公所也舉辦多場說明會，邀市民表達意見、提供建議，讓市區交通更順暢。

南投縣是最晚實施路邊停車收費的縣市，路邊停車位長期遭占用，造成居民或遊客停車不便，違停普遍、影響交通安全。隨著使用者付費觀念普及，越來越多民眾要求盡快實施路邊停車收費制，才能落實公平正義，改善交通。

張嘉哲說，市公所聽到民眾的訴求，也加快停車收費規畫，考量市區路幅等條件，預計實施的道路包含，南陽路、民族路、中興路、三和一路、復興路、建國路、集賢路、彰南路、芳美路、大同南街、華陽路及育樂路等。

另外，路外停車場，也會納入規畫，初估有1千個收費停車格。方便民眾購物、並減少違規並排停車，讓市區交通更順暢。

張嘉哲說，路邊停車收費制每小時收費20元，收費時段會從早上8時至晚間8時，民眾可透過繳費機、或LinePay、街口支付、四大便利超商繳納、eTag支付及市公所指定委託繳納處或合作店家等。

公所將重新盤整停車格數量，並推動智慧停車格計畫，採無紙化方式開單收費，並搜集南投市交通的數據，配合推出南投市專屬APP，改善交通並帶動南投市的觀光發展。