全台唯一0火葬場縣市 彰化火葬場案求復活 明開說明會後送市代會審議

由於地方抗爭，彰化縣目前是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所今年五月向市代會提案，追加1400萬元預算辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，卻因在地里民及多數市代反對，市公所主動撤案，但市公所仍不死心，明天將在介壽生活藝文館舉辦說明會，11月並向市代會重新提案，尋求敗部復活。

不過，火葬場預定地的在地延和平里長王勝和強調，市公所在撤案後，未與地方溝通，原案重提，也未在地的延和里辦說明會，選在市公所旁的介壽生活藝文館開說明會，顯然沒有誠意，明天的說明會，他將會邀請里民前往表達反對到底的心聲。

彰化縣興建火葬場步履蹣跚，從28年前，就計畫在目前的彰化市立殯儀館建火葬場，即因遭附近居民強力抗爭下而告炊，由於內政部有補助款，加上火葬場是金雞母，隨後有花壇鄉、大城鄉，甚至芳苑、福興鄉都前仆後繼，前縣長魏明谷任內計畫在埔鹽鄉興建火葬場，也遭強烈反對而撤銷。

因此，興建火葬場是執政者的禁忌，造成彰化縣喪家為趕赴他縣市焚化親人遺體，往往天還未亮就要辦公祭，讓起大早與祭的政治人物感同身受。彰化市長林世賢早有興建火葬場決心，今年五月向彰化市代會臨時會，市公所提案追加1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，也就是辦理火葬場的環評及相關規劃，卻因地方及多數市代反對而撤案。

不過，林世賢仍然堅持重新提案，也獲得縣府支持，除到日本參訪火化場先進設施外，也充實簡報內容，市公所明天將在介壽藝文館舉辦說明會，邀請各里民、市代及各界代表參加，並向11月1日起開議的市代會定期大會重新提案。

為避免火葬場給人嫌惡印象，彰化市火葬場是以「彰化藝術生命園區」取名，依林世賢指出，公所說服當地的里民，不但不會造成空氣汙染，也不會造成交通壅塞，會創造地方的許多商機，還是個生命宗教聖地，休閒園區勢要開國際標，期待能找到國際大師級的建築師來規劃，將彰化的建設拉到世界級的規模，成為彰化未來的一個新地標。

依照規劃，園區空間分為3大部分，居民共享空間、殯葬設施服務、環景步道，園區內增設火化場、既有建物整修改為公共設施空間，如停車場，活動中心等，採一站式服務，改善目前動線混亂也提供完整殯葬服務流程。