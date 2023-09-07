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國慶焰火逢4天連假 盧秀燕：50萬人湧入想到就頭皮發麻

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，國慶焰火在台中，預估將有50萬人湧入台中。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，國慶焰火在台中，預估將有50萬人湧入台中。記者陳秋雲/攝影

台中市長盧秀燕今指出，今年國慶焰火在台中，因有4天連假，預估有50萬人湧進觀賞，「想到就頭皮發麻」。交通局長葉昭甫說，除了在城市多點可觀賞焰火，另呼籲大眾多利用捷運、公車，並規劃4條接駁路線，包括在洲際棒球場可停放4000到5000輛車，接駁到水湳，可多利用。

台中市議會舉行臨時會，市府提出國慶焰火等專案報告。市議員陳文政、邱愛珊指出，今年國慶焰火移到水湳中央公園，擔心交通問題。

盧秀燕說，國慶籌備會訂9月18日晚上試放焰火，因中央公園位處市區，四周空曠沒有高物遮避，民眾可嘗試就近觀賞美麗焰火，國慶當天不一定要到中央公園觀賞，疏解人潮。

盧秀燕說，歷年舉辦國慶焰火的縣市，因焰火表演精彩，難免大塞車，今年又遇到4天連假，來台中觀賞焰火的人潮據估會達50萬人，她說「想到就頭皮發麻」，但市府跨局處合作疏運人潮，建議民眾盡量不要開車，多利用大眾運輸系統。葉昭甫說，市府已規劃4條接駁路線，屆時會公布細節。

議員陳淑華說，相關接駁集中在中央公園南方，屆時是否成為交通重災區，另應規劃人行專用道。

國慶 盧秀燕

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