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豪雨成災逾半鄉鎮交通中斷 嘉義縣11日停班停課

找工作免驚，中彰投分署推11計畫青年就業有撇步

文／ 勞動力發展署中彰投分署提供

畢業季進入尾聲，還沒找到理想工作的人心裡不免焦急。勞動部勞動力發展署中彰投分署針對在學、社會新鮮人、待業中或在職等不同階段青年，精選了6項職業訓練計畫5項就業促進補助計畫，不管是想培養一技之長，還是想直接就業或創業，均有量身打造的資源，懂得運用，就業不困難。

勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長表示，青年失業率一直是各國關注的焦點，勞動部為促進青年就業，於今年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，提供青年多元的就業促進方案。在服務過程中，發現常有青年對這些資源計畫一知半解，本次精選11項青年資源計畫，透過簡易圖表進行分類(如下圖)，讓更多青年一目了然方便運用。

中分署長劉秀貞（左三）說，分署特整理出11項計畫懶人包，透過圖表分類，讓青年們能一目了然，方便運用。 圖／勞動力發展署中彰投分署提供
中分署長劉秀貞（左三）說，分署特整理出11項計畫懶人包，透過圖表分類，讓青年們能一目了然，方便運用。 圖／勞動力發展署中彰投分署提供

分署是一線服務執行單位，今年截至7月已培訓超過5千名青年，協助超過2萬名青年就業，受訪時表示他們就是依政府協助方案找到工作、人才，感謝分署的協助。像是29歲的張力重，他高工肄業、打過不少短工，3年前因不知人生未來方向，於是向員林就業中心埔心台求助，就服員評估當地有許多製造廠缺工，可即時上工，還可學到一技之長，加上張力重也願意邊做邊學，於是就依缺工獎勵計畫，媒合前往金大展工業公司擔任CNC電腦銑床技術員。

張力重不僅學到了技術，且今年已經開始帶領新進員工，要幫老闆把專業與經驗傳下去。公司董娘涂群美說，中彰投分署推薦的員工向來很有口碑，所以公司有近半數員工是由分署推介，很願意幫助青年學習專長、促進就業。

23歲的陳靖大學化材系畢，只有在學打工經驗，他報名參加青年就業旗艦計畫，媒合到台氟科技公司擔任化學工程技術員，經過9個月完整訓練後轉為製程副工程師，因工作積極且表現良好，還獲得加薪機會。

23歲的陳靖（右）參加青年就業旗艦計畫，媒合到台氟科技公司擔任化學工程技術員，經過9個月完整訓練後轉為製程副工程師。 圖／勞動力發展署中彰投分署提供
23歲的陳靖（右）參加青年就業旗艦計畫，媒合到台氟科技公司擔任化學工程技術員，經過9個月完整訓練後轉為製程副工程師。 圖／勞動力發展署中彰投分署提供

中彰投分署鼓勵想就業青年勇敢踏出第一步，有需要的青年朋友是親自去各地就業服務中心或是打電話，會針對個人需求提供客製化專人協助，從諮詢到輔導和協助，即便是去企業參訓、就業，過程中都會有專人陪伴，讓年輕朋友可以適應職場，並持續走下去。精選職業訓練和就業服務相關補助計畫資訊均可至「台灣就業通」網站查詢。

勞動部青年就業服務懶人包：針對社會新鮮人、待業青年申請資格及補助，一目了然。 圖／勞動力發展署中彰投分署提供
勞動部青年就業服務懶人包：針對社會新鮮人、待業青年申請資格及補助，一目了然。 圖／勞動力發展署中彰投分署提供

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