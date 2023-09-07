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台灣美展「永久免審查」陶藝家 中央書局展出代表之作

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「包容」系列是蔡榮祐代表之作，以現代設計的概念，呈現傳藝陶藝剛柔交融自然流淌的意象。圖／中央書局提供
「包容」系列是蔡榮祐代表之作，以現代設計的概念，呈現傳藝陶藝剛柔交融自然流淌的意象。圖／中央書局提供

中央書局致力傳承本土文化，今年秋季生活展，邀請國家工藝成就獎得主、台中霧峰在地國寶級陶藝名家蔡榮祐的家族三代聯手展出，以「圓滿、憨厚、捨得、親情、包容、耿直、柴燒」等13項系列作品，透過陶藝提醒大眾回歸自己的生命質地，煥發溫潤的自然光輝。

蔡榮祐投入陶藝創作47年，陶藝成就斐然，是台灣現代陶藝發展的巨擘與推手，也是唯一同時獲頒文化部台灣工藝研究發展中心「國家工藝成就獎」及新北市陶藝獎「陶藝成就獎」的陶藝家。蔡更獲得台灣美展永久免審查作家資格，並連續兩屆入選法國華樂利市國際現代陶藝展的肯定。

蔡榮祐早年當過美術印刷學徒、畫家，因環境和生活因素，放棄鍾愛的繪畫創作，轉任職各種行業，卻經歷許多失敗與不如意，直到33歲待業家中時，認識製作陶器的啟蒙老師楊連科，後到台北拜入邱煥堂與林葆家兩位教授門下，自此與陶藝結下不解之緣，一路成為陶藝家。

「包容」系列是蔡榮祐代表之作，以現代設計的概念，呈現傳藝陶藝剛柔交融自然流淌的意象。蔡榮祐說，「他也是到60歲才學會包容的。」要如何將不同熔點的陶土相互包容，確實是一大挑戰，因為成功率相當低，失敗的作品不計其數，經過6年研究才試驗成功。

「故土容顏」陶作職人展即日起至10月2日在中央書局展出，展出蔡榮祐與兒子蔡家閎、女兒蔡依儒的生活陶作聯展，並於９月10日舉辦講座，邀請台灣知名美術史學者蕭瓊瑞與陶藝大師蔡榮祐對談，報名請上中央書局官方臉書。

「故土容顏」陶作職人展即日起至10月2日在中央書局展出。圖／中央書局提供
「故土容顏」陶作職人展即日起至10月2日在中央書局展出。圖／中央書局提供

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