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南投打造全民運動館 草屯盼納2舊館

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯全民運動館預定地就在草屯鎮立游泳池、鎮立體育館後方的草皮空地。圖／南投縣政府提供
南投草屯全民運動館預定地就在草屯鎮立游泳池、鎮立體育館後方的草皮空地。圖／南投縣政府提供

南投縣政府預定斥資5億元，在草屯植物公園打造全民運動館，因場址鄰近鎮立游泳池、體育館，公所盼將這2處既有運動空間納入規畫，視新設場館設施進行改建或拆除，以免運動項目重疊，也不利維管。

草屯鎮公所指出，縣府規畫在南投市、草屯鎮興建2處國民運動中心，其中草屯全民運動館原本規畫使用縣立旭光高中校地，設置在空手道館及操場旁空地，但地方反映，設在校內對民眾使用恐受限，也有校安疑慮，因此作罷。

經縣府重新會勘評估，草屯植物公園腹地廣大，且為縣有地，又鄰近鎮立游泳池、體育館，也將設置親子共融設施，預計使用該公園用地約1.6公頃，並斥資5億元打造出適合全齡使用的「草屯全民運動館」。

草屯鎮公所表示，縣府前期規畫草屯全民運動館將設置體適能中心、綜合球場、桌球場、羽球場，韻律瑜伽教室等運動設施，近期將舉辦公聽會收集意見納入考量，期望運動館更符合在地民眾需求，公所樂觀其成。

不過，草屯鎮長簡景賢說，全民運動館預定地旁就是鎮立游泳池、體育館，但2場館均年久失修，公所因此盼縣府能納入全民運動館整體規畫，新設場館的運動項目若重疊就需考慮去留，未重疊則建議一併向中央爭取經費整修改建。

草屯植物公園已逐漸朝運動遊憩園區發展成形，既有運動空間若納規畫評估可拆除成空地，可轉型戶外公園，全民運動館前方視野也開闊；若重新整建，縣府、公所分開管理，恐不利維護管理，建議統一由縣府委託民間專業廠商營運為宜。

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