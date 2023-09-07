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中捷月台 設緊急停車鈕

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中捷運市府站已設置緊急按鈕，年底前，18站完成建置。圖／中捷提供
台中捷運市府站已設置緊急按鈕，年底前，18站完成建置。圖／中捷提供

台中捷運綠線今年5月10日因建築工地塔吊吊臂墜落軌道，造成1死14傷事故，捷運公司因此在月台增設緊急停車按鈕，其中市府站昨天率先啟用，預計今年底前，全線完成增設，提升乘車安全。

中捷表示，市府站率先設置緊急停車按鈕，並已在9月2日在市政府站舉辦大型模擬演練，未來各車站每一側月台都會裝置2具緊急停車按鈕，分別裝設在3號月台門及8號月台門左側，裝設位置上方設有指引標誌，方便旅客辨識及快速找到按鈕位置。

中捷指出，未來遇有緊急狀況，站務人員、保全及旅客可立即按壓月台緊急停車按鈕，讓列車無法進出站，確保安全，其餘車站將陸續安裝月台緊急停車按鈕，全線18個車站今年底前完成設置。

中捷公司說明，另為避免旅客誤觸，月台緊急停車按鈕加設滑動式保護外蓋，並張貼警語標示，提醒旅客注意。

台中捷運 標誌

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