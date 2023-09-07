南彰化暴雨淹水 員草路樹倒擋路

彰化縣員林市等南彰化地區前天因暴雨淹水嚴重，連龍燈公園和圓林園等二處滯洪池都爆滿，員林市公所表示，兩處滯洪池正常應能改善淹水狀況，卻因瞬間雨量太大，難以宣洩才嚴重淹水，公所爭取到4千萬元進行莒光路雨水下水道工程，已在9月4日動工，預計明年6月完工，希望有助於改善水患。

員林市昨天下午又來一場強降雨，造成員草路32公里處邊坡土石滑落，路樹倒塌，一度造成交通中斷，員水路1段103巷大慶商工後方巷道，水深一度達20公分，警方到場維護交通。

因為前天員林市全天降雨量達139.5毫米，是全台之冠，造成市區大淹水，崇實高工旁的信義巷淹水高達60公分，消防分隊出動橡皮艇撤離居民，育英路、大同路口等市區全都淹水，不少店家淹水，難以做生意；圓林園和龍燈公園二大滯洪池也瞬間爆滿，無法及時宣洩，宛如湖泊，龍燈公園的籃球架還幾乎快滅頂，讓人怵目驚心。

縣府水資處指出，圓林園最大蓄水量3.1萬噸，斥資2.2億元龍燈公園滯洪池剛完工，還在驗收階段，可儲留水量約4.7萬噸，大約25個標準游泳池水量。因雨來得快而大，滯洪池水已蓄到最滿水，多餘水量沒有排放空間，導致市區積淹水。

埔心鄉經口村318巷有一處大樓20多戶地下室前天因強降雨瞬間淹水，縣長王惠美前往現場關心，並立即指示水資處調派2台抽水機前往，漏夜抽水搶救讓積水消退。

鹿港老街也再度淹水，國定古蹟鹿港天后宮廟埕如池塘，水資處指出，老街存在許多舊建築，排水系統較難推動，需要額外空間改善淹水，已規畫在鹿港洛津國小設置地下滯洪池，將是全國首例，將地下室和停車場結合，相關設計已完成，期盼緩減老街淹水問題。