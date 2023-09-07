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意見兩極 豐洲二期補償條例被退

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕表示，豐洲二期居民是縣市合併的受害者，應予公平補償。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，豐洲二期居民是縣市合併的受害者，應予公平補償。記者陳秋雲/攝影

台中市議會昨審查「台中市神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷補償自治條例」草案，市長盧秀燕表示，縣市合併前，台中縣、市兩地補償辦法不一，不能因合併造成地上物所有人受害，才訂此專法。有議員擔心此例一開沒完沒了，另有議員要求不能讓民眾權益受損。主席張清照裁示撤銷此案， 請市府重新檢討補償條例，從優辦理，再送審。

豐洲工業區因開發過程歷經縣市合併，適用法令一期與二期徵收補償基準不同，民眾向議會陳情，要求比照豐洲一期，提高豐洲二期補償金額，市府因此制定二期地上物拆遷補償自治條例草案，送議會審查。

盧秀燕表示，這項自治條例不是台中市府發明的，中央也針對高雄紅毛港遷村案、大林蒲遷村安置計畫等案例，給予自動搬遷獎勵金等，加速土地取得。

她強調，不能因縣市合併讓豐洲二期的地上物所有權人受害，拖了14年，有居民等不到已辭世，且廠商也在苦等工業區。盧也保證，這項自治條例僅適用豐洲二期補償，不會有其他比照辦理，依情理法請議會通過。

議員意見兩極，法規委員會召集人李中說，此自治條例是空前，但不一定絕後，他強烈主張，台中市只能有一套地上物補償辦法，如果認為豐洲二期補償太少，可根現況制定全市統一版本，如要從優補償，可另設法針對特殊狀況加訂獎勵內容，他說，市府「不撞南牆不回頭」，話不要說太滿。

議員何文海說，文山工業區拖了20幾年、面積200多公頃，市府是否應另訂專法加速徵收？議員陳成添表示，捷運綠線均適用公告現值，但北屯機場站就採市價徵收，也不公平。既要訂法就要徹底修正「辦理公共工程拆遷建築改良物補償自治條例」，一體適用。議員陳政顯表示，補償辦法早該全面檢討調整；陳淑華、蔡耀頡都認為不宜一市兩制，徒增紛爭。

議員劉士州表示，台中市不能有兩套補償標準，但要求市府以民眾權益優先，趕快設法解套。議員曾朝榮說，建工業區須跟時間賽跑，市府須運用各種工具解決缺地。

當地議員羅永珍、吳呈賢兩人也為居民請命，指歷史因素造成民眾受害，不能再拖了。

經發局說明，豐洲二期開發範圍都是公有土地，市有土地承租戶15人、國有土地承租戶91人、無租約但有繳納使用補償金12人，如此一條例順利通過，補償金額須增加6616萬元，增加主因拆遷補償成數可由重置價格42%提升至最高98%、遷移費等項目的補償成數也提高，另依物價調整指數增幅逾2成。

議員 台中市 縣市合併

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