大貨車滿載廢棄物「逗留」全興工業區外 居民憂濫倒急檢舉
彰化伸港居民這幾天發現有廢棄物清除車停在全興工業區外，疑似傾倒廢棄物，彰化縣府環保局今早接獲檢舉，會同警方前往了解，不過，環保局人員發現這輛載著木材混合廢棄物的車輛停在該處多天，並發現有傾倒廢棄物，將釐清這輛車是不是只是定點暫存，已保存車籍資料聯絡。
伸港鄉全興村民發現全興工業區外文工一街有一輛滿載廢棄物的大貨車停放多日，因緊鄰隔離帶，擔心廢棄物隨時被倒到村裡，今天向環保局檢舉，伸港分駐所員警今天也到場，發現車輛停在T字路口，當場開了一張交通違規告發單。
彰化縣府環保局稽查科說，該車輛載著木材混合的廢棄物，經查車輛並沒有領有合法清除許可證，但也不排除是工業區內廠商清潔後的廢棄物，以車輛暫存在路邊，目前沒發現有逸散狀況，將釐清車輛來源以及用途，已蒐集車籍資料，並請廠區了解看看是否為廠商的車輛，是否違法還要進一步了解。
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