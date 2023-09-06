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暴雨太急！彰化員林二大滯洪池不夠用 莒光路雨水下水道工程已動工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市等南彰化地區昨天因暴雨淹水嚴重，龍燈公園滯洪池公園內的籃球架幾乎快被滅頂。圖／縣議員曹嘉豪提供
員林市等南彰化地區昨天因暴雨淹水嚴重，龍燈公園滯洪池公園內的籃球架幾乎快被滅頂。圖／縣議員曹嘉豪提供

彰化縣員林市等南彰化地區昨天因暴雨淹水嚴重，連龍燈公園和圓林園等二處滯洪池都爆滿，員林市公所表示，正常而言兩處滯洪池應能改善淹水狀況，但昨天瞬間雨量實在太大，短時間難以渲洩才嚴重淹水，公所也爭取到4千萬元進行莒光路雨水下水道工程，已於9月4日動工，預計明年6月完工，希望有助於改善水患。

員林市昨天下午3點多到近6點的暴雨造成市區大淹水，員林市實高工旁的信義巷淹水達60公分，消防分隊出動橡皮艇撤離居民，育英路、大同路口等市區均淹水，不少店家淹水，難以做生意。

而圓林園和龍燈公園的二大滯洪池也瞬間暴滿，宛如湖泊，龍燈公園的籃球架還幾乎快滅頂，讓人怵目驚心，不過圓明園積水在昨晚十二點前幾已消退，龍燈公園今天上午淹水也都消退。

斥資2.2億元「員林市Ｃ幹線多功能調節滯洪池工程」龍燈公園滯洪池剛完工，還在驗收階段，滯洪池有A、B兩池，可儲留水量約4.7萬立方公尺，大約25個標準游泳池水量，約是圓林園蓄水量的1.5倍。

不過昨天圓林園和龍燈公園二大滯洪池均暴滿，但市區依舊淹水，原因是員林市昨天全天降雨量以139.5毫米是全台之冠，滯洪池雖有發揮功能，但仍無法立即渲洩全部的雨量。

員林市公所市公所主秘賴冠宇表示，為了解決員林水患問題，除了去年已完工的新生路雨水下水道連接工程，營建署今年也補助4千萬元由員林市公所進行西幹線莒光路雨水下水道工程，總長度約500多公尺，預計明年6月可完工。

而在暴雨太急時，彰化縣政府也會調度沙包、移動式防水擋板給民眾使用，不過移動式防水擋板需提前按裝，民眾可透過各鄉鎮市公所申請。

員林市等南彰化地區昨天因暴雨淹水嚴重，龍燈公園滯洪池也蓄積大量雨水。圖／縣議員曹嘉豪提供
員林市等南彰化地區昨天因暴雨淹水嚴重，龍燈公園滯洪池也蓄積大量雨水。圖／縣議員曹嘉豪提供

淹水 員林 滯洪池

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