南投草屯運動館地點定案 公所向縣府喊話：2舊館納規畫

南投縣政府規畫在草屯興建全民運動館，近期定案將設於草屯植物公園，預計斥資5億元打造，而因場址鄰近鎮立游泳池、體育館，公所盼將這2處既有運動空間納入規畫，視新設場館設施進行改建或拆除，以免運動項目重疊，也不利維管。

草屯鎮公所指出，縣府規畫在南投市、草屯鎮興建2處國民運動中心，其中草屯全民運動館原本規畫使用縣立旭光高中校地，設置於其空手道館及操場旁空地，但地方反映，設於校內，一般民眾在使用上恐受限，也有校安疑慮，因此作罷。

經縣府重新會勘評估，草屯植物公園腹地廣大，且為縣有地，又鄰近鎮立游泳池、體育館，該處也將設置親子共融設施，因此確定變更興建地點，預計使用該公園用地約1.6公頃，並斥資5億元打造出適合全齡使用的「草屯全民運動館」。

草屯鎮公所表示，縣府前期規畫草屯全民運動館將設置體適能中心、綜合球場（籃球、排球）、桌球場、羽球場、攀爬室，韻律／瑜珈教室等運動設施，近期陸續召開公聽會收集意見納入考量，期望運動館更符合在地民眾需求，公所樂見其成。

不過，草屯鎮長簡景賢說，全民運動館預定地旁就是鎮立游泳池、體育館，但2場館均年久失修，公所因此盼縣府能其將納入全民運動館的整體規畫，新設場館的運動項目若重疊就需考慮去留，未重疊則建議一併向中央爭取經費整修改建。