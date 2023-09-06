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彰化縣府招募銀髮顧問 裝潢、油漆一甲子職人給諮詢

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府為傳承各業職人經驗及技藝，成立「銀家傳習所」，邀請裝修職人陳進烈以及油漆職人洪福來優秀銀髮職人擔任顧問。記者林敬家／攝影
彰化縣府為傳承各業職人經驗及技藝，成立「銀家傳習所」，邀請裝修職人陳進烈以及油漆職人洪福來優秀銀髮職人擔任顧問。記者林敬家／攝影

74歲陳進烈做室內裝潢一甲子，有10多名學徒，有的車禍、改行、也有比他出色的成就，他也觀察到現在裝潢廠拜師學藝的年輕人通常都待不駐，常要他們買水搬料跑腿，即便一天1千元的薪水比外面好也不想待，因為沒有成就感，他認為應要有職訓班機制培育人才。

彰化縣府為傳承各業職人經驗及技藝，成立「銀家傳習所」，建立一個讓銀髮專家提供諮詢輔導服務的平台，諮詢民眾經評估有就業需求者，將轉介至縣政府就業服務台或銀髮人才服務據點，今天邀請陳進烈以及油漆職人洪福來優秀銀髮職人擔任顧問。

勞工處長何俊昇表示，高齡化社會，從6個產業切入，包括「農林畜牧」、「金屬電機加工維修」、「營造裝修」、「民生服務」、「資通訊及管理行銷」、「傳統技藝及其他」各類群的銀髮人才，只要具備專業證照，或由核准立案或設立的職業訓練機構、事業機構、學校或團體推薦者，或是具5年以上企業經營管理或專業技術經驗的現職人員或依規定退休者，皆可加入世代傳承的行列，廣邀55歲以上具有專業技能的銀髮者一起加入。

洪福來今天也分享自己過去因油漆中毒，雙手雙腳癱瘓，但還是離不開油漆，他說，台灣營造業龍頭帶動經濟，但營造業要塑造建築的風格都仰賴油漆，油漆永不沒落，永遠在傳統行業站最前面。

洪福來說，開過10班防水塗裝班，到後來收不到學生，也只能乾等學生來學，他說，油漆業者不是工匠，也不是師傅，是藝術家，把色彩帶進居家環境，人生才會是彩色，他也不惜傳授，認為施比受更有福，也增進自己研讀。

高齡化 銀髮族

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