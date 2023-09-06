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迎接電商99購物節 台中OUTLET和女性內衣大推好康

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
EASY SHOP迎接「99購物節」推出各種指定款式內衣2件990元。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP迎接「99購物節」推出各種指定款式內衣2件990元。圖／EASY SHOP提供

電商99購物節前，台中市日曜天地OUTLET8日起推出年度「零碼鞋清倉會」活動，今年特別加碼10個鞋款品牌，總計有60大品牌、上萬雙鞋款，價格最低只要1.6折起。另外，台灣國民內衣店EASY SHOP也推出各種指定款式內衣2件990元的優惠，歡迎消費者前往。

日曜天地說，活動8日至25日舉辦，60大品牌有adidas、SKECHERS、PUMA、Under Armour、Timberland、PALLADIUM、BIRKENSTOCK、Fitflop、native等，鞋款有時下流行的運動休閒鞋、上班舒適穿的氣墊皮鞋、個性有型的筒靴，還有小朋友們最喜歡的三麗鷗授權童鞋，以及日常、雨天穿都方便涼拖鞋等，款式多樣，且全面優惠990元起。

日曜天地說，現場可能會出現令人更驚喜的優惠價格，千元就能帶走3雙鞋。此外，現場還限定加碼回饋給日曜的會員朋友們，只要活動期間在6樓現場消費，即可憑當日發票至2樓服務台兌換「500品牌折價券」，可到館內配合之品牌專櫃消費，數量有限，換完為止。

8日的封館首購會，限時上午10時30分至下午1時30分，需事前至日曜天地粉絲專頁https://bit.ly/45wZijr文章下方留言，即可收到報名成功訊息，活動當日憑此訊息驗證入場，即可參與年度最優惠的鞋界盛會。

EASY SHOP迎接「99購物節」推出各種指定款式內衣2件990元，包含有舒適無壓、機能包覆、深V集中、大胸顯小等，還有呵護私密的內褲，包含指定無痕褲4件990元、指定內褲任選5件999元等優惠。

另還推出兩款新品分別搶攻愛好簡約自然派以及追求深V爆乳展現迷人事業線的女性荷包。首先是「Banana Pie」品牌IN ECO零壓V型比基尼，這款內衣以低V三角固定杯雕塑出自然的胸線，棉感面料給肌膚天然呵護自由呼吸，99購物節起至10月1日推出新品體驗價2件1360元，3件只要1800元就可以帶回家。

台中市日曜天地OUTLET8日起推出年度「零碼鞋清倉會」活動。圖／日曜天地提供
台中市日曜天地OUTLET8日起推出年度「零碼鞋清倉會」活動。圖／日曜天地提供
台中市日曜天地OUTLET8日起推出年度「零碼鞋清倉會」活動。圖／日曜天地提供
台中市日曜天地OUTLET8日起推出年度「零碼鞋清倉會」活動。圖／日曜天地提供

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