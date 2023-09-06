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陳癸佑宣布參選南投二選區立委 衝破藍綠不接受勸退

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
前水里鄉長陳癸佑正式宣布參選南投縣第二選區立委選舉，強調不會接受勸退。記者黑中亮／攝影
前水里鄉長陳癸佑正式宣布參選南投縣第二選區立委選舉，強調不會接受勸退。記者黑中亮／攝影

前水里鄉長陳癸佑上午正式宣布參選南投縣第二選區立委選舉，強調不排除以無黨籍參選，不會接受勸退，努力搶攻藍綠之外，還有三成多的中間選民，陳癸佑相信這些選民的支持，才是影響濁水溪立委選舉的勝負關鍵。

陳癸佑表示，蔡培慧過去是在烏溪線參選，如果他是一個人才，覺得蔡培慧應該是回烏溪才對，再跟強棒馬文君再對決選一次，或者再繼續努力選下一任縣長才對，不是來濁水溪這邊選立委，地方人士都覺得比較不適合，對此蔡培慧也表示，民進黨有既定的提名程序，既然已經獲得黨提名參選南投縣第二選區立委，會持續努力為南投縣民服務。

陳癸佑說，自己就是因抗議民進黨以徵召方式提名蔡培慧，便拒繳公職分攤金以表達訴求，卻遭民進黨停權處分後，擋住參選之路，至於今天宣布參選之後，當然還是會有影響民進黨選民的選票，但強調「我是來參選的，不是來被勸退的。」同樣也接受黨的摸頭或酬庸。

國民黨參選人游顥則指出，陳癸佑2020年曾代表民進黨參選立委並獲得很高票數，是一名強勁對手，他會以更謹慎、積極態度競選，並發揮年輕人戰力與勤跑基層來爭取縣民認同。

前水里鄉長陳癸佑正式宣布參選南投縣第二選區立委選舉，強調不會接受勸退。記者黑中亮／攝影
前水里鄉長陳癸佑正式宣布參選南投縣第二選區立委選舉，強調不會接受勸退。記者黑中亮／攝影
前水里鄉長陳癸佑正式宣布參選南投縣第二選區立委選舉，強調不會接受勸退。記者黑中亮／攝影
前水里鄉長陳癸佑正式宣布參選南投縣第二選區立委選舉，強調不會接受勸退。記者黑中亮／攝影

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