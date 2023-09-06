台中山線產業徵才 1千5百個職缺均薪3.5萬元

台中市政府勞工局9日上午將在豐原區陽明市政大樓舉辦「富市台中 就業成功」山線綜合產業徵才活動，有25家在地知名企業參與，提供1千5百個工作職缺，同時也安排「企業說明會」，讓企業代表向求職者介紹職缺內容、薪資福利等資訊，有助於求職者更深入了解企業，增進雙方的媒合成功機會。

台中市就業服務處指出，參與企業有福容大飯店、友達光電、橋椿金屬、饗賓餐旅、雲雀國際等25家知名企業，提供工程師、技術員、業務專員、餐飲服務員、房務員、門市人員等1千5百個職缺，平均薪資約為3萬5千元，其中有630個職缺不限學歷和經驗。

另為讓中高齡者、青年及弱勢族群更深入了解政府相關的就業措施，活動現場特設服務專區及企業說明會，除提供「疫後缺工擴大就業」相關專案資訊外，也針對有意投身旅宿、餐飲等行業的民眾提供專案補助諮詢及職缺推介媒合，鼓勵充分善用市府提供的就業資源。同時，也透過企業說明會邀請求才企業講述工作環境及職缺內容，讓求職者瞭解企業狀況及職業技能需求，提高媒合機會、促進穩定就業。

另外，徵才活動採履歷E化列印方式，請有意參加民眾至台灣就業通網站登錄並開啟個人履歷，或至各就業服務站(台)辦理求職登記後，於活動當日持身分證件現場套印公司履歷表，即可至各廠商攤位應徵面試。

想進一步了解，可上台中市就業服務處網站(https://www.eso.taichung.gov.tw/)熱門活動查看，或洽豐原就業服務站，電話(04)25271812。