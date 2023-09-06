惠明盲校暖心推手陳淑靜女士辭世 9日舉辦告別追思禮拜

台中市私立惠明盲校暖心推手，也是榮譽董事長陳淑靜女士，於上月14日辭世，享年91歲。惠明盲校今表示，將於9月9日上午10點，於台中市私立惠明盲校大禮堂舉行告別追思禮拜。

惠明盲校表示，榮譽董事長陳淑靜女士24歲接下盲童之家院長任務，40歲接任惠明學校第一任校長，65歲退休轉任惠明執行長，76歲接任惠明董事長，84歲升任惠明榮譽董事長，一生為黑暗中孩子點亮了生命的光，一路忠心呵護用愛托起折翼的翅膀，這份堅持與用心使愛綿延歷久彌新。

惠明從一開始，免費收容安置由各地來的視多障生，施以適性的教育和教養。白天孩子到盲校上學，接受國民義務教育，課後回到育幼院，由專職教保員扮起家長的角色照顧。

陳淑靜女士帶領惠明60年，每天工作前，她帶領全院校師生做禮拜，引領惠明人認識神，期間經歷許多困難和挫折，她的信仰讓她不畏艱難，靠著對神的信心，勇往直前。她說「惠明若離開基督信仰，就沒有存在的必要了」。

回顧惠明的發展與茁壯，以及普獲社會的肯定與信賴，實應歸功於陳淑靜榮譽董事長的卓越擘畫與帶領。

惠明師長形容，陳淑靜女士獻身視障教育，畢生承擔惠明重責，從開辦之初，即為實質創辦人，歷經院長、校長、執行長、董事長到榮譽董事長，英明幹練、雍容和善的身影，一直守護著盲童們，即使遭遇無數的困頓艱辛，也毫無怨言，愈挫愈勇，她是後人在教育與慈善的典範。