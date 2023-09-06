快訊

汪小菲告大S債務人異議之訴 一審輸了再上訴...律師冒雨來調解

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惠明盲校暖心推手陳淑靜女士辭世 9日舉辦告別追思禮拜

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市私立惠明盲校榮譽董事長陳淑靜女士，於上月14日辭世，享年91歲。惠明盲校將於9月9日上午10點，在台中市私立惠明盲校大禮堂舉行告別追思禮拜。圖／惠明盲校提供
台中市私立惠明盲校榮譽董事長陳淑靜女士，於上月14日辭世，享年91歲。惠明盲校將於9月9日上午10點，在台中市私立惠明盲校大禮堂舉行告別追思禮拜。圖／惠明盲校提供

台中市私立惠明盲校暖心推手，也是榮譽董事長陳淑靜女士，於上月14日辭世，享年91歲。惠明盲校今表示，將於9月9日上午10點，於台中市私立惠明盲校大禮堂舉行告別追思禮拜。

惠明盲校表示，榮譽董事長陳淑靜女士24歲接下盲童之家院長任務，40歲接任惠明學校第一任校長，65歲退休轉任惠明執行長，76歲接任惠明董事長，84歲升任惠明榮譽董事長，一生為黑暗中孩子點亮了生命的光，一路忠心呵護用愛托起折翼的翅膀，這份堅持與用心使愛綿延歷久彌新。

惠明從一開始，免費收容安置由各地來的視多障生，施以適性的教育和教養。白天孩子到盲校上學，接受國民義務教育，課後回到育幼院，由專職教保員扮起家長的角色照顧。

陳淑靜女士帶領惠明60年，每天工作前，她帶領全院校師生做禮拜，引領惠明人認識神，期間經歷許多困難和挫折，她的信仰讓她不畏艱難，靠著對神的信心，勇往直前。她說「惠明若離開基督信仰，就沒有存在的必要了」。

回顧惠明的發展與茁壯，以及普獲社會的肯定與信賴，實應歸功於陳淑靜榮譽董事長的卓越擘畫與帶領。

惠明師長形容，陳淑靜女士獻身視障教育，畢生承擔惠明重責，從開辦之初，即為實質創辦人，歷經院長、校長、執行長、董事長到榮譽董事長，英明幹練、雍容和善的身影，一直守護著盲童們，即使遭遇無數的困頓艱辛，也毫無怨言，愈挫愈勇，她是後人在教育與慈善的典範。

台中市私立惠明盲校榮譽董事長陳淑靜女士，於上月14日辭世，享年91歲。惠明盲校將於9月9日上午10點，在台中市私立惠明盲校大禮堂舉行告別追思禮拜。圖／惠明盲校提供
台中市私立惠明盲校榮譽董事長陳淑靜女士，於上月14日辭世，享年91歲。惠明盲校將於9月9日上午10點，在台中市私立惠明盲校大禮堂舉行告別追思禮拜。圖／惠明盲校提供

台中市

延伸閱讀

拜登出訪前 美政府委員會批越南宗教自由開倒車

人身豬臉！北門潟湖鬼月拜「豬母娘娘」 傳說求姻緣很靈

NBA／冠軍隊成員來了！波特首度抵台期待體驗寶島棒球文化

桃園驚傳虐嬰案 11月大女嬰遭懸空吊掛拉扯、摔頭

相關新聞

員林有兩座滯洪池還是淹水 縣府：昨暴雨水位已滿、超出保護範圍

昨天傍晚雨炸彰化，彰化鹿港、員林多處淹水，彰化縣員林市圓林園滯洪池與即將完工的龍燈公園滯洪池雖在昨天大雨來時發揮作用，但...

豐洲二期補償條例被退 盧秀燕：縣市合併受害者應補償

台中市政府制定「台中市神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷補償自治條例」草案，今在議會審查，因縣市合併後兩地補償辦法不一，...

惠明盲校暖心推手陳淑靜女士辭世 9日舉辦告別追思禮拜

台中市私立惠明盲校暖心推手，也是榮譽董事長陳淑靜女士，於上月14日辭世，享年91歲。惠明盲校今表示，將於9月9日上午10...

中捷市府站月台緊急停車按鈕今啟用 全線年底完成設置

因台中捷運5月10日發生1死14傷事故，捷運公司在月台增設緊急停車按鈕，市府站今日正式啟用。預計今年底前全線完成增設，提...

審計處長吳錦祥不給問 台中首見跨黨派議員齊抗議 連女兒吳佩芸也抗議

台中市議會今進行審計處審核報告，審計處長吳錦祥報告後，議長張清照表示「不給問」，即宣布散會。跨黨派議員齊聲喊抗議，令人矚...

2周土石崩壞3次 民代爭取改善台中潭子湳底巷

台中市潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地，2周內就發生3次土石滑落，讓附近住戶相當緊張。立委楊瓊瓔今會勘，水保技師建議，邊坡擋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦