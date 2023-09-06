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審計處長吳錦祥不給問 台中首見跨黨派議員齊抗議、連女兒吳佩芸也抗議

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
審計處長吳錦祥報告後，見議長張清照宣布「不給問」後隨即離去。記者陳秋雲／攝影
審計處長吳錦祥報告後，見議長張清照宣布「不給問」後隨即離去。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行審計處審核報告，審計處長吳錦祥報告後，議長張清照表示「不給問」，即宣布散會。跨黨派議員齊聲喊抗議，令人矚目是時力議員吳佩芸，她是吳錦祥的女兒，也在場內舉海報高聲抗議，藍綠議員齊批限縮監督權「太誇張了」。

台中市祕書長彭乾銘表示，並非不讓議員發問，9月6日議程是台中審計處長報告，報告完畢後交付各委員會審查；9月14日第三次大會中，有「審計處報告審議」，屆時可讓議員暢所欲言。

這次臨時會，安排審計處長吳錦祥率員報告、備詢。時力議員吳佩芸平常戰力強大，她是吳錦祥的女兒，女兒質詢老爸，衆所矚目。吳佩芸有備而來，議長宣布不給問，她隨即拿海報發難，大喊「抗議」。

國民黨議員楊大鋐說「深感遺憾」，他指出去年度總決算有疑義之處，有違預算法規定，要求審計處與市府應進一步說明並補正才付委，否則委員會審查錯誤資料，意義何在？

楊大鋐指例，台中市區段徵收基金在不動產收入僅列600.9萬，但應收帳款列106.46億，兩者差異令人質疑「中市府究竟有無賣地？」，差額達106.4億，啟人疑竇。

吳佩芸說，依市議會的議事規定及過往程序慣例，審計處長報告後，由議員針對審核報告內容詢問，她強調，儘管大會主席有表示若對審核報告有問題，可在9月14日再行詢問，但與議事規定及過去議會開會慣例不同。

民進黨議員陳淑華、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、張芬郁等人說「錯愕與不解」，今天報告卻不給問，太誇張，希望議會不要自我限縮。

台中市議員跨黨派抗議審計處長「不給問」。記者陳秋雲／攝影
台中市議員跨黨派抗議審計處長「不給問」。記者陳秋雲／攝影

議員 吳佩芸 台中市 區段徵收

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