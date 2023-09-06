快訊

汪小菲告大S債務人異議之訴 一審輸了再上訴...律師冒雨來調解

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷市府站月台緊急停車按鈕今啟用 全線年底完成設置

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運市府站已設置緊急按鈕，年底前18站完成建置。圖／中捷提供
台中捷運市府站已設置緊急按鈕，年底前18站完成建置。圖／中捷提供

台中捷運5月10日發生1死14傷事故，捷運公司在月台增設緊急停車按鈕，市府站今日正式啟用。預計今年底前全線完成增設，提升乘車安全。

中捷表示，市府站率先設置，未來各車站每一側月台裝置2具緊急停車按鈕，按鈕分別裝設在3號月台門及8號月台門左側，裝設位置上方設有指引標誌，方便旅客辨識及快速找到按鈕位置。

中捷指出未來遇有緊急狀況，站務人員、保全及旅客可立即按壓月台緊急停車按鈕，讓列車無法進出站，確保安全，其餘車站將陸續安裝月台緊急停車按鈕，全線18個車站今年底前完成設置。

中捷公司說明，另為避免旅客誤觸，月台緊急停車按鈕加設滑動式保護外蓋，並張貼警語標示，提醒旅客注意。

中捷公司指出，9月2日已在市政府站舉辦大型模擬演練，今日正式啟用，後續沿線各車站將陸續安裝月台緊急停車按鈕。

台中捷運 標誌

延伸閱讀

嘉義地震台中警報此起彼落 中捷列車駐留月台2分鐘

最慢與最快鐵路串連1.5版 糖鐵延伸故宮南院國慶前通車

吊臂砸落事故後...中捷今演練 市政府站月台增設緊急停車按鈕

通勤月票上路帶動運量 中捷8月運量再創歷史新高

相關新聞

員林有兩座滯洪池還是淹水 縣府：昨暴雨水位已滿、超出保護範圍

昨天傍晚雨炸彰化，彰化鹿港、員林多處淹水，彰化縣員林市圓林園滯洪池與即將完工的龍燈公園滯洪池雖在昨天大雨來時發揮作用，但...

審計處長吳錦祥不給問 台中首見跨黨派議員齊抗議、連女兒吳佩芸也抗議

台中市議會今進行審計處審核報告，審計處長吳錦祥報告後，議長張清照表示「不給問」，即宣布散會。跨黨派議員齊聲喊抗議，令人矚...

豐洲二期補償條例被退 盧秀燕：縣市合併受害者應補償

台中市政府制定「台中市神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷補償自治條例」草案，今在議會審查，因縣市合併後兩地補償辦法不一，...

中市限定迷彩表加碼送8300名志願役 9月15日起領取

台中限定迷彩電子表入伍禮，各梯次義務役入營當日可收到，極受役男歡迎。民政局長吳世瑋表示，酷炫迷彩表曝光後，民眾詢問度高，...

南投草屯運動館地點定案 公所向縣府喊話：2舊館納規畫

南投縣政府規畫在草屯興建全民運動館，近期定案將設於草屯植物公園，預計斥資5億元打造，而因場址鄰近鎮立游泳池、體育館，公所...

彰化縣府招募銀髮顧問 裝潢、油漆一甲子職人給諮詢

74歲陳進烈做室內裝潢一甲子，有10多名學徒，有的車禍、改行、也有比他出色的成就，他也觀察到現在裝潢廠拜師學藝的年輕人通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦