中捷市府站月台緊急停車按鈕今啟用 全線年底完成設置

因台中捷運5月10日發生1死14傷事故，捷運公司在月台增設緊急停車按鈕，市府站今日正式啟用。預計今年底前全線完成增設，提升乘車安全。

中捷表示，市府站率先設置，未來各車站每一側月台裝置2具緊急停車按鈕，按鈕分別裝設在3號月台門及8號月台門左側，裝設位置上方設有指引標誌，方便旅客辨識及快速找到按鈕位置。

中捷指出未來遇有緊急狀況，站務人員、保全及旅客可立即按壓月台緊急停車按鈕，讓列車無法進出站，確保安全，其餘車站將陸續安裝月台緊急停車按鈕，全線18個車站今年底前完成設置。

中捷公司說明，另為避免旅客誤觸，月台緊急停車按鈕加設滑動式保護外蓋，並張貼警語標示，提醒旅客注意。

中捷公司指出，9月2日已在市政府站舉辦大型模擬演練，今日正式啟用，後續沿線各車站將陸續安裝月台緊急停車按鈕。