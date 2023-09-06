員林有兩座滯洪池還是淹水 縣府：昨暴雨水位已滿、超出保護範圍

昨天傍晚雨炸彰化，彰化鹿港、員林多處淹水，彰化縣員林市圓林園滯洪池與即將完工的龍燈公園滯洪池雖在昨天大雨來時發揮作用，但雨勢持續太久，已超過既有保護效果，造成員林基督教醫院周邊街道淹水嚴重，縣府水資處說，昨晚雨勢停歇後，滯洪池宣洩完成，若這兩天豪雨來襲仍有足夠蓄水空間。

彰化昨天強降雨，員林市、溪湖鎮、永靖鄉名列全台百大降雨量的前三名，也造成中員林市區新生路與靜修路口嚴重積水，員警拉起封鎖線，但雨勢在傍晚5點左右還未趨緩，也影響到下班課的車輛行駛。

彰化縣府水資處指出，員林兩座滯洪池包括員林園最大蓄水量3.1萬噸，龍燈公園滯洪池則是4.7萬噸，昨天員林雨量下得又大又久，從下午2點開始下，下了4小時都很大，持續降雨下，滯洪池水已蓄到最滿水，超出既有設計的保護效果，無法繼續蓄洪，多餘的水量等同沒有排放空間，導致市區積淹水。

水資處也說，將持續推動員林的排水和下水道系統建置，強化排水網絡，但員林屬於都會型人口密集區，土地取得較困難，也較沒空間做排水工程，會與公所持續努力。

鹿港老街每逢豪大雨也都面臨淹水，就連國定古蹟鹿港天后宮廟埕昨天也水淹如池塘，高度達到第2個台階，水資處指出，老街存在許多舊建築，排水系統較難推動，需要額外空間改善淹水，已規劃在鹿港洛津國小設置地下治洪池，也將是全國首例，將地下室和停車場結合，平常當停車場，有需要時再啟動當滯洪池，目前相關設計已完成，期盼緩減老街淹水問題。