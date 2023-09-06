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2周土石崩壞3次 民代爭取改善台中潭子湳底巷

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地，2周內就發生3次土石滑落，立委楊瓊瓔今會勘，水保技師建議，邊坡擋土牆應延伸40公尺，總經費約300萬元，力拚12月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地，2周內就發生3次土石滑落，立委楊瓊瓔今會勘，水保技師建議，邊坡擋土牆應延伸40公尺，總經費約300萬元，力拚12月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地，2周內就發生3次土石滑落，讓附近住戶相當緊張。立委楊瓊瓔今會勘，水保技師建議，邊坡擋土牆應延伸40公尺，復建工程完工讓原邊坡崩塌裸露呈現穩定狀態，總經費約300萬元，力拚12月底完工，讓用路人安全通行。

立法委員楊瓊瓔、市議員賴朝國今舉行會勘，聚興里里長黃沛綺指出，潭興路湳底巷最近2周就發生3次土石崩塌，加上颱風過後雨水豐沛，目前仍有數十顆石塊裸露，讓附近通行住戶提心吊膽，希望相關單位做好邊坡防護措施。

賴朝國說，近日豪雨造成潭興路湳底巷山坡地邊坡崩塌，大片土石坍方滑落，所幸無造成人員受傷，感謝台中市養護工程處及潭子區公所獲通報後完成土石清理，但希望農業部水保署協助地方完成改善，提升邊坡穩定性。

農業部水保署台中分署陳榮俊說，在楊委員協調下儘速執行復建工作，解決潭子區聚興里潭興路湳底巷邊坡土石崩塌問題。省公會水保技師理事長王冬成建議，邊坡擋土牆延伸40公尺，包含植生、危木處理及防落石柵等，復建工程完工後，原邊坡崩塌裸露部份呈現穩定狀態。

潭興路湳底巷邊坡部分地質脆弱，雨季來臨，崩塌面積有擴大跡象，楊瓊瓔要求，整體改善工程應提升邊坡穩定性，整治工程約300萬元，所需經費水保署全力支持市府施工改善，並要求市府養工處在12月底前完成工期。

台中市潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地，2周內就發生3次土石滑落，立委楊瓊瓔今會勘，水保技師建議，邊坡擋土牆應延伸40公尺，總經費約300萬元，力拚12月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地，2周內就發生3次土石滑落，立委楊瓊瓔今會勘，水保技師建議，邊坡擋土牆應延伸40公尺，總經費約300萬元，力拚12月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地，2周內就發生3次土石滑落，立委楊瓊瓔今會勘，水保技師建議，邊坡擋土牆應延伸40公尺，總經費約300萬元，力拚12月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市潭子區潭興路湳底巷有兩處坡地，2周內就發生3次土石滑落，立委楊瓊瓔今會勘，水保技師建議，邊坡擋土牆應延伸40公尺，總經費約300萬元，力拚12月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

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