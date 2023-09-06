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暴雨狂炸！彰化埔心大樓地下室泡水 連夜抽水搶救

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把車子移出，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把車子移出，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供

彰化縣昨天下午暴雨狂炸，埔心鄉經口村318巷一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把停在地下室的車子移出，以免成為泡水車，居民也擔心可能有漏電等危險，彰化縣長王惠美獲報後，指示水資處調派2台抽水機，漏夜抽水搶救，積水在近午夜12點消退。

埔心鄉經口村318巷大樓住戶有20多戶，地下室因地勢較低窪，昨天的強降雨造成淹水，昨晚水一度淹到小腿，居民趕緊把地下室的車子移出，縣長王惠美獲通報後，也會同埔心鄉長張佩瑩等人連夜前往視察，並指示水資處調派2台抽水機抽水，直到昨晚近午夜23時50分才抽完地下室的水，居民也連夜收拾善後。

昨天南彰化員林市、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉等地從下午3點多到傍晚近6點斷斷續續強降雨，也陸續傳出災情，員林市實高工旁的信義巷淹水達60公分，消防分隊出動橡皮艇撤離居民，員林市公所也在公所三樓設置緊急安置所，共有11名居民昨晚在公所避難，直到今天清晨才回家清理家園。

彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，縣長王惠美（前左)連夜前往視察，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，縣長王惠美（前左)連夜前往視察，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把車子移出，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把車子移出，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把車子移出，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把車子移出，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把車子移出，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供
彰化縣昨天暴雨狂炸，埔心鄉經口村一處大樓地下室昨晚淹水，居民紛紛把車子移出，縣府漏夜抽水搶救。圖／彰化縣政府提供

淹水 員林 王惠美 暴雨

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