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彰化公共自行車 進駐溪湖鎮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣溪湖鎮5日啟用第五個公共自行車MOOVO系統，5個站點有3個設在學校，學生是最大受益族群。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮5日啟用第五個公共自行車MOOVO系統，5個站點有3個設在學校，學生是最大受益族群。記者簡慧珍／攝影

彰化縣公共自行車MOOVO進駐溪湖鎮，這是彰化第5處設置公共自行車的地區，昨天在溪湖高中舉行啟用典禮。縣府表示，全鎮放置50輛公共自行車，即日起可騎乘往來車站、學校、溪湖糖廠，未來視需求增加車輛和站點。

彰化縣公共自行車原本只在彰化市、員林市和鹿港鎮設站，今年先在全縣第3大市鎮和美鎮建置，昨起在彰化平原的第5大市鎮溪湖建置。

縣長王惠美表示，去年溪湖高中校長李明昭爭取設置公共自行車，方便學生通勤，縣府研議後尋找站點，溪湖鎮公所全力配合，在溪湖市區的第一市場、溪湖國中、成功高中和溪湖高中設站，第一市場對面就是員林客運總站，方便通學通勤；溪湖糖廠也有站點直達溪州公園，可帶動觀光。

李明昭說，溪湖高中與溪湖市區有段距離，學生出入不方便，他調任校長後就想解決通學問題，向縣府和溪湖鎮公所提案獲善意回應，公共自行車系統啟用後，沒學校交通車的時候，學生可從員林客運總站騎MOOVO通勤。

張姓、陳姓學生都表示，學校設置公共自行車站，不但通勤很方便，住宿生要外出買晚餐也方便，如果現有車輛不夠，將透過學校爭取更多公共自行車。

王惠美說，溪湖高中站點投放15輛公共自行車，若不夠用，再視需求增加。

自行車 員林

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