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台中修法 電動車停車將收費

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台中市電動車總數超過6千輛，原本在公有停車場或路邊停車格可免費停車，交通局7月起充電車格改累進費率後，昨天提出公有停車場收費自治條例修正草案，將電動汽機車停車免費的條文拿掉，經市政會議通過，將送議會審議。交通局長葉昭甫說，電動車未來朝停車收費調整，但仍有優惠措施，目前維持一般車格免費。

市府表示，台中市電動車掛牌數7月底共計6718輛，目前停放公有一般車位免收停車費，目前公有充電車格369格，為避免占用，7月起採累進費率收費，第1小時20元，第2小時起40元，若停車不充電屬占用行為，依法可拖吊取締。

交通局修正公有停車場收費條例，將原本電能汽機車領有停車證的免費條文刪除，為電動車停車收費邁出一步。交通局解釋，台中市低碳條例正送審修改為台中市淨零條例，草案中規定「應設置10%低碳運具停車格及能源補充設施」，同時要求「低碳運具使用一般車位時，得酌減收費」，電動車停車費率會比一般車優惠。

葉昭甫說，未來2草案審議通過後，台中市停管處將擬定電動車停車收費辦法，未來趨勢是電動車停車會收費，但停車費率會比燃油運具便宜，藉此鼓勵使用低碳運具；至於多久以後會開始收費？他表示得看修法的進度，目前還沒有時間表。

台中市公有停車場收費自治條例草案也同步修正繳費期限，市府表示，現行規定停車費繳費期限30天，因期限過長民眾常忘記繳，增加催繳作業行政費用及民眾支出，草案也將期限減至14天，待議會審議通過後實施。

台中市 停車費 停車場

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