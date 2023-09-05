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海葵颱風尾強降雨量 彰化縣包辦前三名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市淹水，學生放學後提著鞋涉水過街。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市淹水，學生放學後提著鞋涉水過街。記者簡慧珍／攝影

彰化平原今天強降雨，員林市、溪湖鎮、永靖鄉名列全台百大降雨量的前三名，員林市龍燈公園未發揮預期功能，員林基督教醫院周邊街道入道仍積水未褪，很多市民涉水外出，燈光映照積水波光粼粼，民眾苦中作樂稱彰化也有威尼斯。

根據氣象測站統計，今天全台降雨量百大鄉鎮市，員林市以139.5毫米居冠，溪湖鎮126.5毫米、永靖鄉121.5毫米分列第二、第三，福興鄉117.5毫米和埔心鄉103毫米位居第五、第六，台中農改場94毫米（大村鄉）、田中鎮93.5毫米排在第八和第九，也就是說，降雨量前十大鄉鎮市，彰化縣包辦7個。

員林市原本寄望斥資2.2億元的員林市Ｃ幹線多功能調節（滯洪池）工程，能改善員林基督教醫院一帶的豪雨積水。龍燈公園滯洪池有A、B兩池，完成後，可儲留水量約4.7萬立方公尺，約25個標準游泳池水量，也是約圓林園蓄水量的1.5倍，加上挹注5700萬元改善雨水下水道，可提升區域防洪能力，加速減緩大員林地區淹水情形。

今年初夏曾有一場大雨，員林基督教醫院周邊積水快速褪去，讓民眾以為龍燈公園滯洪池發揮功能，不過6月4日和今天強降雨都證明暴雨的雨水又急又多，員林排洪功能有待加強，縣政府將加速台鳳廣場前方的新生路雨水下水道、莒光路雨水下水道，及施設2處連接管連接雨水箱涵把雨水引進龍燈公園，盡快解決一度程度的淹水問題。

員林 雨水

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