海葵甩尾彰化平原淹大水 路基掏空橡皮艇出動
海葵颱風「甩尾」彰化平原下大雨，到晚上6點為止，國立崇實高工旁的信義巷淹水達60公分，消防分隊出動橡皮艇救出居民，田中高鐵站附近的林媽廟產業道路路基被大雨掏空，路肩塌陷近20公尺，溪湖鎮環河路水淹路面，埔心鄉東溝排水水面與路面齊高，都讓民眾捏冷汗。
彰化平原今天下午近3點下起強降雨，半小時後低窪地區積水，員林警分局陸續在彰化基督教醫院周邊的靜修路、新生路、莒光路一帶，中山路以東的大同路到育英路之間等多處拉起封鎖線。
稍晚國立崇實高工、縣立大同國小周邊道路也積水甚深。崇實高工旁的信義巷積水60公分，消防分隊出動橡皮艇救出民眾；大同國中旁與員林警分局的和平東街也嚴重淹水，因警車和消防車必須進出而無法拉封鎖線，但淹水路段的前後兩端放置交通錐示警，位在淹水區封鎖路段的店家叫苦連天，哀歎今天晚上無法做生意，將損失近萬元。
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