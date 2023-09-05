彰基攜輕量化醫材前進偏鄉 啟動行動健檢服務

彰基醫學中心與工業技術研究院合作，啟動行動健檢服務，由約20名醫護人員攜帶行動健檢裝置，前進南彰化醫療資源較缺乏的大城、芳苑、埔鹽三鄉鎮，協助早期篩檢出疑似糖尿病、心血管疾病、肺癌和口腔癌等風險。

彰基總院長陳穆寬教授表示，彰化偏鄉居民因交通不便來醫院不容易，有的人從來沒做過健檢，城鄉差距產生健康不平等，為了照顧彰化縣沿海鄉鎮的民眾，彰基提供專業醫療及近20名醫護、行政管理團隊，攜帶與工研院合作建置的行動健檢設備外出篩檢，再由醫學中心醫療團隊追蹤檢查異常的民眾。

經濟部技術處處長邱求慧說，台灣2025年將邁入超高齡社會，全台平均每萬人有22.92位醫師照護，但偏鄉僅有1至2位醫師，很多經濟弱勢的民眾，經常拖到病情嚴重才會就醫。技術處科技專案，結合工研院及金屬中心等法人科研能量，開發10項可攜式的醫檢器材，與彰化基督教醫院合作，推動偏鄉長者健檢。

包括技轉仁寶的手持超音波掃描儀、杏澤的牙齦炎診斷儀，國產明達醫學的眼底鏡/眼壓機，以及創新醫電的心電圖儀等，提供在地行動健檢服務，協助偏鄉居民早期篩檢出疑似糖尿病、心血管疾病、肺癌和口腔癌等風險，一有發現異常個案，能即時追蹤並後續安排。

工研院院長劉文雄也說，此次與彰化基督教醫院導入的「社區行動健檢」首創電子識別，透過智慧動態排程、即時通知，協助引導受檢者完成所有檢測，無須逐站苦苦等候，健檢時間大幅縮短，從原先需花費超過1小時，到現在只用30分鐘就可完成。