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影／台中山區大豪雨樹倒 緊接而來大地震讓人心驚驚
受海葵颱風外圍環流影響，台中市和平區今天下午降下大豪雨，傍晚5點7分台八線23公里處路樹倒塌，造成單線車道通行，警方緊急交管維護安全；隨後5點30分嘉義發生芮氏規模5.5地震，台中市最大震度也有3級，讓山區居民直呼可怕。
今天午後和平山區下起大雨，5點7分和平區台8線23公里處發生樹木傾倒橫躺單向路面，和平警分局天輪派出所員警廖瑛蓋、林國賓立即趕往現場處理。
警方到場發現樹木傾倒橫躺單向車道，除擺設三角錐警戒外，於雙向道路警戒、指揮通行車輛，並通報谷關工務段派員搶修。
5點30分左右，中部地區發生3級有感地震，山區居民家中吊燈左搖右晃，外面降雨在家躲雨，卻又發生地震不敢貿然跑出去，直呼「好可怕」。
和平警分局表示，目前山區轄區暫無災情，經聯繫大甲溪發電廠，轄內青山、谷關、天輪、馬鞍壩持續洩水，未受影響。
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