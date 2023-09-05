台中登革熱快篩陽＋1 女個案住南區在南屯工作

台中市衛生局今接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為有台南市活動史的30多歲女性，立即通知個案居住所在地之南區公所及其工作所在地之南屯區公所，開設區級指揮中心防治會議，執行居住地及工作地登革熱防治工作。

衛生局表示，疫調發現，這名個案8月25日至27日曾至台南市探親，其台南親友在8月底確診登革熱，個案在9月2日發燒、肌肉痠痛，居家休養，9月4日至醫院就醫採檢NS1快篩為陽性，由醫院通報疑似登革熱，檢體現送中央檢驗中，同住家人3人無不適症狀，衛生單位將針對同住家人健康追蹤，及評估安排採檢。

衛生局長曾梓展表示，疾管署統計至昨天，台中市共24例境外移入、8例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，至昨天有5例本土登革熱個案監測期滿，第6例(大雅區)、第7例(大里區)、第8例(大甲區)本土個案將陸續疫情監測9月24日，請市民落實防蚊。

曾梓展呼籲，南部疫情嚴峻，台南市已公告全市為流行區，提醒市民前往登革熱疫情熱區，務必做好防蚊措施，如曾至國內登革熱流行地區或自東南亞地區返國後14天內，出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，盡速就醫，並主動告知旅遊活動史。

衛生局說明，市府團隊及區公所積極執行登革熱病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，如查獲積水容器有孑孓或拒絕、規避或妨礙情形，事證明確後依據傳染病防治法裁罰，呼籲市民配合防治政策，防堵登革熱，協力守護家園。