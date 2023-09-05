暴雨來襲！鹿港天后宮、老街瞬間淹成池塘 水利署警示

彰化昨天颱風假風平浪靜，今天下午卻下起大雨，連續一個小時，國定古蹟鹿港天后宮廟埕水淹如池塘，高度達到第2個台階，鹿港老街也淹到小腿度，有民眾冒險騎機車進去卻卡在水中動彈不得。

彰化縣鹿港老街發展促進會理事長魏秀娟說，3點半左右開始下雨一直到4點多就開始淹水，當時人在老街店裡，趕緊將物品堆高，除濕機移開，現在還困在老街哩，打算等雨小一點後再將水舀出來，若等到明天再處理恐怕整間屋子都是惡臭味。

魏秀娟表示，老街因處低窪處，近年豪雨一來就淹水，且水退的時間越來越久，鎮長剛剛已前來關心，將調派抽水機處理，要居民放心。