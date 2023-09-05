彰化平原強降雨 員林市兩大滯洪池變「天然湖」
彰化平原今天下午約2點50分起落下豪大雨，時雨量平均40公釐，員林、溪湖、大村等部分鄉鎮逾60公釐，低窪地區排水不及，下雨半小時後紛傳淹水災情，員林市區多處逾淹水20公分，員林警分局派員到淹水路段設置交通錐甚至拉起封鎖線管制人車通行。
彰化縣永靖鄉、埔心鄉的中山路（台一線）多處路面和路肩積水達20公分，很多機車騎士為避開大雨和汽車行駛過去濺起比人還高的水花，暫停路邊民宅屋簷下躲雨，埔心鄉中山路168號以北約30公尺的外側車道和路肩積水較深，汽車駕駛人都改行駛內側車道。
員林市的員林基督教醫院到龍燈滯洪池最容易淹水，今天強降雨才下半小時，靜修路與新生路口、靜修路與莒光路口積水10至20公分，警方拉起封鎖線，另在大同路到育英路積水逾20公分，僑信國小家長接子女回家有的打赤腳涉水，有的騎乘機車也赤腳，警方放置交通錐警示用路人。龍燈公園和圓林園的滯洪池在傍晚水位達九成，幾乎滿溢而出。
雨勢從彰化平原擴散到沿海鄉鎮，中午到下午3點多都出太陽的二林地區在4點過後下雨。傍晚二林鎮下起急降雨也颳強風，「綠色隧道」二溪路兩側甘蔗田的枯葉雜草吹向用路人；有些鎮民表示，昨天放颱風假沒什麼風雨，還好有放，今天沒放假卻大雨強風，大家不會抱怨。
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