颱風海葵仁愛鄉吊橋沖毀 布拉魯橋受損需復建

颱風海葵降雨造成仁愛鄉情人吊橋沖毀，一旁居民進出使用的布拉魯橋也受損，初步由廠商回填砂土、鋼構固定以加強橋墩安全，後續向中央申請經費，約需半年以上才能完全修復。

颱風海葵貫穿台灣，仁愛鄉雨勢雖不比卡努雨災，不過仍有零星災情，包含廬山溫泉區塔羅灣溪砂土淤積更加嚴重、情人吊橋遭沖毀、布拉魯橋受損封閉，南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信等人今天前往廬山勘災並慰問居民，縣府將把布拉魯橋列為最優先修復工程。

許淑華接受媒體聯訪表示，精英村情人吊橋下方溪床因卡努雨災帶來土石而升高，橋面距離溪床僅剩數公尺，颱風海葵帶來降雨成為「最後一根稻草」，不僅情人吊橋被滾滾泥水沖毀，布拉魯橋也位移、路面龜裂、路基掏空、橋墩裸露，由於布拉魯橋是車輛通行、農產運輸要道，縣府將盡快修復讓居民安全進出。

至於情人吊橋，許淑華說，情人吊橋是行人及觀光使用，經與仁愛鄉公所、原住民族委員會商議，未來修復機會不高；江子信指出，布拉魯橋旁的情人吊橋原本距離溪床約20公尺，卡努雨災使溪床淤積升高，高度僅剩2、3公尺，日前颱風海葵降雨就讓吊橋「滅頂」。

許淑華等人接著踏勘仁愛鄉「投85線」平靜橋路段，她說，這處路段卡努雨災時多次邊坡滑落，山壁非常不穩，橋梁結構也受一定程度掏空，這次又發生土石崩落，工人搶修險象環生，將朝建設新橋方向規劃。

許淑華也說，廬山溫泉區非雨季時仍有少數業者營業，縣府多次開罰，但長期不是辦法，救災告一段落將展開救濟及處置，她已邀經濟部中央地質調查所及委託專業學術單位討論如何有效管理廬山地區，並與農業部農村發展及水土保持署全面評估仁愛鄉治山、防洪。

另外，許淑華表示，縣府已編列新台幣2000萬元預算將拆除廬山停車場，明年也會持續編列經費陸續拆除無人營運建築，以維護鄉容及避免災害發生。