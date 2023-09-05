連2颱重創廬山！情人吊橋遭沖毀 縣府決定不修了

海葵颱風離台，但仍對南投造成災情，縣長許淑華今到仁愛廬山地區勘災，當地前往馬赫坡部落的情人吊橋塔羅灣溪暴漲慘遭沖毀，布拉魯橋也損壞封橋，影響部落對外交通。縣府表示，將盡速修復布拉魯橋，也將全面檢討仁愛鄉治山防洪。

仁愛鄉公所指出，廬山情人吊橋是當地觀光景點，主要供民眾步行使用，布拉魯橋則供車輛通行及農產運輸，同樣跨越當地塔羅灣溪，串連廬山溫泉區及對岸的馬赫坡部落，未料遭卡努、海葵颱風接力摧殘，受損或沖毀，部落對外交通中斷。

南投縣長許淑華今與縣議員林婷立、仁愛鄉長江子信等民代會勘，江子信說，情人吊橋下方溪床因卡努風災墊高土石，河床距橋面僅剩數公尺，塔羅灣溪昨暴漲直接沖毀吊橋；布拉魯橋也因洪流衝擊，造成兩側橋台位移，且路基掏空而封橋。

不過，馬赫坡部落居民多在風災前已撤離，無人員受困狀況，目前已請已請開口契約廠商進行砂土回填、鋼構固定，加強橋墩安全性，盡可能用最快速度搶修恢復通行；若要完全修復粗估要半年至1年，將向縣府及中央爭取災後復建經費。

許淑華則說，針對布拉魯橋已立刻通知工程單位進行加固改善，後續也會協助公所進行復建；情人吊橋的部分，經與中央原民會商量後，傾向不再修復。另也會勘投85線平靜橋，其橋梁結構受一定程度掏空，已提報災修並規畫將搭設新橋。

許淑華也提到，廬山溫泉區已廢止，少數業者卻仍違規經營，縣府多次開罰也無法遏止，待救災工作告一段落後，將進行處置；另，已編列兩千萬預算將拆除廬山停車場，明年會再編列經費，陸續拆除無營運建築，以維鄉容並降低災害發生。

此外，縣府也將邀請經濟部中央地質調查所及委託專業學術單位，討論如何有效管理廬山地區，並與農業部水保署共同合作，全面性檢討評估仁愛鄉治山防洪。