快訊

昨放颱風假無風雨跑去K歌 今突降暴雨...台中人哀號：可再放假嗎？

終於回應了！傳披藍袍選中正萬華立委 鍾小平親吐21字

侯友宜提65歲以上長者免健保費 葉金川籲1改革並行

連2颱重創廬山！情人吊橋遭沖毀 縣府決定不修了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛鄉廬山情人吊橋昨天因塔羅灣溪暴漲慘遭沖毀，今天水勢仍湍急不斷沖擊橋面。記者賴香珊／攝影
南投仁愛鄉廬山情人吊橋昨天因塔羅灣溪暴漲慘遭沖毀，今天水勢仍湍急不斷沖擊橋面。記者賴香珊／攝影

海葵颱風離台，但仍對南投造成災情，縣長許淑華今到仁愛廬山地區勘災，當地前往馬赫坡部落的情人吊橋塔羅灣溪暴漲慘遭沖毀，布拉魯橋也損壞封橋，影響部落對外交通。縣府表示，將盡速修復布拉魯橋，也將全面檢討仁愛鄉治山防洪。

仁愛鄉公所指出，廬山情人吊橋是當地觀光景點，主要供民眾步行使用，布拉魯橋則供車輛通行及農產運輸，同樣跨越當地塔羅灣溪，串連廬山溫泉區及對岸的馬赫坡部落，未料遭卡努、海葵颱風接力摧殘，受損或沖毀，部落對外交通中斷。

南投縣長許淑華今與縣議員林婷立、仁愛鄉長江子信等民代會勘，江子信說，情人吊橋下方溪床因卡努風災墊高土石，河床距橋面僅剩數公尺，塔羅灣溪昨暴漲直接沖毀吊橋；布拉魯橋也因洪流衝擊，造成兩側橋台位移，且路基掏空而封橋。

不過，馬赫坡部落居民多在風災前已撤離，無人員受困狀況，目前已請已請開口契約廠商進行砂土回填、鋼構固定，加強橋墩安全性，盡可能用最快速度搶修恢復通行；若要完全修復粗估要半年至1年，將向縣府及中央爭取災後復建經費。

許淑華則說，針對布拉魯橋已立刻通知工程單位進行加固改善，後續也會協助公所進行復建；情人吊橋的部分，經與中央原民會商量後，傾向不再修復。另也會勘投85線平靜橋，其橋梁結構受一定程度掏空，已提報災修並規畫將搭設新橋。

許淑華也提到，廬山溫泉區已廢止，少數業者卻仍違規經營，縣府多次開罰也無法遏止，待救災工作告一段落後，將進行處置；另，已編列兩千萬預算將拆除廬山停車場，明年會再編列經費，陸續拆除無營運建築，以維鄉容並降低災害發生。

此外，縣府也將邀請經濟部中央地質調查所及委託專業學術單位，討論如何有效管理廬山地區，並與農業部水保署共同合作，全面性檢討評估仁愛鄉治山防洪。

海葵颱風 吊橋 許淑華

延伸閱讀

南投意麵節睽違8年回歸 9日千碗免費吃

颱風海葵釀土石流 南投東埔溫泉區聯外道路搶通

徐巧芯陸戰、空戰齊發 許淑華：「殺佛殺神」宮廟反彈

中台灣區域治理平台 許淑華感謝跨縣市助南投救災

相關新聞

彰化平原強降雨 員林市兩大滯洪池變「天然湖」

彰化平原今天下午約2點50分起落下豪大雨，時雨量平均40公釐，員林、溪湖、大村等部分鄉鎮逾60公釐，低窪地區排水不及，下...

連2颱重創廬山！情人吊橋遭沖毀 縣府決定不修了

海葵颱風離台，但仍對南投造成災情，縣長許淑華今到仁愛廬山地區勘災，當地前往馬赫坡部落的情人吊橋塔羅灣溪暴漲慘遭沖毀，布拉...

無風雨颱風假後台中今午突降暴雨！網友：可再放假嗎？

颱風海葵來襲，中市府昨「預防性放假」，無風無雨的「颱風假」，讓民眾紛紛讚爆市長盧秀燕。但台中今天午後開始降下豪雨，就有網...

影／盧秀燕化身「帶貨女王」吆喝叫賣身障團體秋節產品

中秋節將至，台中市長盧秀燕今化身「帶貨女王」燕子，推廣身障團體秋節商品，符合食安標準又美味，盧秀燕吆喝叫賣，架式十足，...

挺醫護！蔡其昌號召企業捐贈萬件防護衣及口罩墊片

民進黨立法院副院長蔡其昌今號召福大材料科技公司捐贈1萬件防護衣、口罩墊片1260箱，贈送給台中榮總等5家醫院，同黨的立委...

日本核食零容忍！ 南投縣對日本輸入食品展開稽查抽檢

基於日本於8月24日開始排放核廢水，引發亞洲鄰國不滿，南投縣衛生局也針對日本輸入食品，進行稽查抽檢結果雖都符合規定，但強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦