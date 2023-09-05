無風雨颱風假後台中今午突降暴雨！網友：可再放假嗎？
颱風海葵來襲，中市府昨「預防性放假」，無風無雨的「颱風假」，讓民眾紛紛讚爆市長盧秀燕。但台中今天午後開始降下豪雨，就有網友在PTT提問，台中現在風大雨大，可不可以再放颱風假？
海葵颱風日前來襲，台中市4年來首次被列為颱風警戒區域，昨「預防性放假」，盧秀燕今早市政會議時表示，最後有驚無險，台中未出現災情，全體市民都很平安，一個都沒有少。
熱帶性低氣壓外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局也對台中市、彰化縣、南投縣發布豪雨特報。歷經無風無雨的颱風假後，台中今正常上班課，午後就開始「天降大雨」。
有網友在PTT實業坊上發文，詢問「有台中現在暴雨的掛嗎？」，內文寫到，現在台中風大雨大，很像颱風，比前天颱風來時還大，可不可以再放颱風假。
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