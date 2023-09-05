挺醫護！蔡其昌號召企業捐贈萬件防護衣及口罩墊片

民進黨立法院副院長蔡其昌今號召福大材料科技公司捐贈1萬件防護衣、口罩墊片1260箱，贈送給台中榮總等5家醫院，同黨的立委林靜儀、雅潭神后立委參選人謝子涵也募集3千劑快篩試劑共襄盛舉，挺第一線醫護，並感謝醫護的辛勞。

今天的捐贈活動在台中榮總登場，這批醫療物資將贈給台中榮總、童綜合醫院、光田綜合醫院、林新醫院及台中慈濟醫院等5家醫院。

台中榮總院長陳適安說，醫療院所在防疫期間是非常辛苦，尤其是醫療物資的儲備，有勞蔡其昌號召及企業捐贈，協助院方非常多。如今疫情緩和，但台中榮總每天都仍有確診新冠肺炎及長新冠後遺症的病人前來求診，非常感謝蔡其昌號召企業捐贈醫療防護器材。

蔡其昌說，他從疫情前就開始號召企業及社團捐贈醫療相關物資，疫情期間更是不斷媒合企業暖心捐贈，疫情結束後仍持續關心醫護，這次要特別感謝福大材料科董事長楊燈霖響應、林靜儀與謝子涵共襄盛舉，盼中部醫療資源更加充足，照顧更多鄉親的健康。

蔡其昌指出，他和林靜儀在立法院也爭取很多醫療政策施行，包含討論健保補助的合理性、醫療資源的妥適分配、長照政策的施行等，特別是去年國家稅收高，要求政府挹注預算補助健保，讓健保基金更加充裕，保障民眾健康。

楊燈霖說，材料科技從清水起家，藉此感謝中部醫護長期照顧鄉親的健康，在疫情期間更是無私的奉獻服務。