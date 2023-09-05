快訊

雨彈升級！熱帶低壓+對流雲系發威 19縣市豪大雨特報

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本核食零容忍！ 南投縣對日本輸入食品展開稽查抽檢

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣對核食品採取「零容忍」態度，衛生局近來針對日本的包裝食品及散裝輸入食品，進行嚴格稽查抽檢結果初步都符合規定。圖／南投衛生局提供
南投縣對核食品採取「零容忍」態度，衛生局近來針對日本的包裝食品及散裝輸入食品，進行嚴格稽查抽檢結果初步都符合規定。圖／南投衛生局提供

基於日本於8月24日開始排放核廢水，引發亞洲鄰國不滿，南投衛生局也針對日本輸入食品，進行稽查抽檢結果雖都符合規定，但強調為保障民眾健康及食品安全與安心原則，針對市售日本輸入之包裝食品及散裝食品，持續辦理嚴格的標示查核與抽驗，尤其對核食品採取「零容忍」態度。

南投衛生局指出，因應2022年中央調整開放日本食品進關，衛生局於各集會活動辦理日本食品標示宣導，今年更針對縣內流通市面的日本相關產品（休閒食品、食品原料…等）稽查94家，查核471件食品標示，抽驗24件，結果均符合規定。

局長陳南松說，購買日本輸入食品應注意食品外包裝標示， 自日本輸入包裝食品，應依其原文以繁體中文明顯標示產地至都、道、府、縣；而日本輸入散裝食品應依「食品及相關產品輸入許可通知」載明生產國別（原產 地），以插、立牌、標籤等方式，以繁體中文揭露產地資訊至都、道、府、縣。

陳南松並表示，為讓民眾迅速了解稽查與檢驗結果，已建置南投縣政府衛生局網頁（https://www.ntshb.gov.tw/）-「日本食品管理工作專區」，提供民眾查詢及作為消費選擇參考，尤其針對有高風險的食品，本局會「加強產地標示查核」，建置「日本食品管理工作專區」網站，全面嚴格稽查，守護縣民健康。 民眾如有食安問題及消費疑義，可電洽本局服務專線 049-2231994。

南投縣對核食品採取「零容忍」態度，衛生局近來針對日本的包裝食品及散裝輸入食品，進行嚴格稽查抽檢結果初步都符合規定。圖／南投衛生局提供
南投縣對核食品採取「零容忍」態度，衛生局近來針對日本的包裝食品及散裝輸入食品，進行嚴格稽查抽檢結果初步都符合規定。圖／南投衛生局提供

日本 衛生局 南投

延伸閱讀

超思進口蛋報價低？ 專家：比日貴多 陳吉仲怎又說謊？

藍委質疑搶日本不要的疫情蛋？ 陳吉仲怒斥不實謠言

卡位日本製造業起飛 元大日本龍頭企業基金展開第二次追加募集

陳吉仲自豪搶日本的蛋 洪孟楷：禽流感不要的 還自喜

相關新聞

通人情？大逆轉！彰化颱風假垃圾山 公所以車追人開罰百人

海葵颱風來襲，彰化市昨停收垃圾一天，不少人仍在彰化市三民路兒童公園前垃圾收集定點丟垃圾，現場垃圾堆積如山，但彰化市長林世...

影／盧秀燕化身「帶貨女王」吆喝叫賣身障團體秋節產品

中秋節將至，台中市長盧秀燕今化身「帶貨女王」燕子，推廣身障團體秋節商品，符合食安標準又美味，盧秀燕吆喝叫賣，架式十足，...

挺醫護！蔡其昌號召企業捐贈萬件防護衣及口罩墊片

民進黨立法院副院長蔡其昌今號召福大材料科技公司捐贈1萬件防護衣、口罩墊片1260箱，贈送給台中榮總等5家醫院，同黨的立委...

日本核食零容忍！ 南投縣對日本輸入食品展開稽查抽檢

基於日本於8月24日開始排放核廢水，引發亞洲鄰國不滿，南投縣衛生局也針對日本輸入食品，進行稽查抽檢結果雖都符合規定，但強...

台中烏日公車站無法遮陽擋民眾被曬到昏頭 民代促改善

台中市目前有相當多公車候車亭，設置有遮陽亭、服務鈴系統，造福市民。台中市議員曾威服務處接獲民眾陳情，烏日區明道花園城公車...

影／南投女童遭遊樂設施割喉 竟是貼心設計肇禍

南投埔里福興溫泉親水公園傳有孩童遭遊戲滑軌的鐵線「割喉」，縣府及民代今現勘確認，該滑軌貼心設有復歸裝置，座椅可自動回到出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦