日本核食零容忍！ 南投縣對日本輸入食品展開稽查抽檢

基於日本於8月24日開始排放核廢水，引發亞洲鄰國不滿，南投縣衛生局也針對日本輸入食品，進行稽查抽檢結果雖都符合規定，但強調為保障民眾健康及食品安全與安心原則，針對市售日本輸入之包裝食品及散裝食品，持續辦理嚴格的標示查核與抽驗，尤其對核食品採取「零容忍」態度。

南投衛生局指出，因應2022年中央調整開放日本食品進關，衛生局於各集會活動辦理日本食品標示宣導，今年更針對縣內流通市面的日本相關產品（休閒食品、食品原料…等）稽查94家，查核471件食品標示，抽驗24件，結果均符合規定。

局長陳南松說，購買日本輸入食品應注意食品外包裝標示， 自日本輸入包裝食品，應依其原文以繁體中文明顯標示產地至都、道、府、縣；而日本輸入散裝食品應依「食品及相關產品輸入許可通知」載明生產國別（原產 地），以插、立牌、標籤等方式，以繁體中文揭露產地資訊至都、道、府、縣。