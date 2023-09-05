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日本核食零容忍！ 南投縣對日本輸入食品展開稽查抽檢
基於日本於8月24日開始排放核廢水，引發亞洲鄰國不滿，南投縣衛生局也針對日本輸入食品，進行稽查抽檢結果雖都符合規定，但強調為保障民眾健康及食品安全與安心原則，針對市售日本輸入之包裝食品及散裝食品，持續辦理嚴格的標示查核與抽驗，尤其對核食品採取「零容忍」態度。
南投衛生局指出，因應2022年中央調整開放日本食品進關，衛生局於各集會活動辦理日本食品標示宣導，今年更針對縣內流通市面的日本相關產品（休閒食品、食品原料…等）稽查94家，查核471件食品標示，抽驗24件，結果均符合規定。
局長陳南松說，購買日本輸入食品應注意食品外包裝標示， 自日本輸入包裝食品，應依其原文以繁體中文明顯標示產地至都、道、府、縣；而日本輸入散裝食品應依「食品及相關產品輸入許可通知」載明生產國別（原產 地），以插、立牌、標籤等方式，以繁體中文揭露產地資訊至都、道、府、縣。
陳南松並表示，為讓民眾迅速了解稽查與檢驗結果，已建置南投縣政府衛生局網頁（https://www.ntshb.gov.tw/）-「日本食品管理工作專區」，提供民眾查詢及作為消費選擇參考，尤其針對有高風險的食品，本局會「加強產地標示查核」，建置「日本食品管理工作專區」網站，全面嚴格稽查，守護縣民健康。 民眾如有食安問題及消費疑義，可電洽本局服務專線 049-2231994。
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