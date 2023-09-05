台中烏日公車站無法遮陽擋民眾被曬到昏頭 民代促改善

台中市目前有相當多公車候車亭，設置有遮陽亭、服務鈴系統，造福市民。台中市議員曾威服務處接獲民眾陳情，烏日區明道花園城公車站僅設置智慧站牌，根本不具遮陽擋雨效果，今安排會勘，有婦人撐傘還被曬到昏頭，由於現場路幅未達法規候車亭設置標準，爭取設置簡易板遮陽設施，交通局人員表示，將帶回研議。

曾威服務處安排今天上午10時到烏日區明道花園城公車站會勘，與會還包括立委林靜儀服務處、當地九德里長陳美香，以及交通局等相關人員，會勘人員在艷陽下曝曬超過20分鐘 ，個個汗流夾背，有一名婦人等車十多分鐘，撐著大傘嫌熱，一度躲到智慧站牌後方的遮陰處，抱怨「如果是老人、小孩等公車，肯定受不了」。

陳美香說，烏日區明道花園城公車站，位於明道花園城市場入口旁，又鄰近明道中學，搭乘的人很多，除了當地居民，還有到市場採買的民眾、學生等，但現場僅設置智慧站牌，站牌上方僅一小塊擋板，根本不具遮陽擋雨效果，很多里民、採買民眾抱怨不已。

交通局表示，此處公車站因路幅不到1.5公尺，位置狹窄，依公車候車亭設置標準，候車亭主體需要路幅1.5公尺，再加上有1.5公尺的人行道，方能設置，以現場的環境，無法建置候車亭。