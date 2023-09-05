彰化建縣300年大戲「八堡圳傳奇」 9月29日、10月1日首度公演

彰化今年建縣300年，彰化縣政府特邀明華園戲劇總團，以彰化母親河「八堡圳」開鑿過程的故事，全新改編「八堡圳傳奇」紀念大戲， 即將於9月29日在圓林園、10月1日在彰化縣立體育場首度公演。

彰化縣府今天舉行宣傳活動，彰化縣長王惠美表示，彰化建縣300年大戲「八堡圳傳奇」，未演先轟動，為彰化建縣300所寫獨一無二的劇本，來一次看二場，9月29日在圓林園、10月1日晚上七點由「梨春園」暖場，七點半明華園正式演出，兩大台灣歷史最悠久的北管和歌仔戲藝術團隊，藝術群英聯演。

王惠美說，彰化縣建縣300博覽會系列活動，從9月23日到10月1日「八堡圳傳奇」由陳勝福團長擔任藝術總監、陳昭賢執行長擔任製作、無敵小生孫翠鳳領銜主演、並與知名編導黃致凱、文學小說作家中正大學中文系教授王瓊玲聯手擔任共同編劇。

故事取材自流經18個鄉鎮、灌溉面積廣達2.14萬公頃的彰化母親河八堡圳開鑿過程所改編，藉由虛擬的角色，象徵為建圳犧牲奉獻的無名英雄們，如何同心協力為開鑿水圳付出，完成這項讓彰化成為台灣米倉的重大水利工程。

孫翠鳳表示，在劇中她所飾演的角色是當年開墾者之一的施世榜，讓她感觸很深，早期水圳製作石笱、竹管，他們也盡力還原早期道具，這次動員300位人員，要讓經典之作，留下給後代子孫看見。

彰化縣政府特邀明華園戲劇總團，以彰化母親河「八堡圳」開鑿過程的故事，全新改編「八堡圳傳奇」紀念大戲。記者林敬家／攝影